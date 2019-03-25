Екатерина Климова сожалеет о быстротечности отпуска

Время в ожидании каникул, призналась знаменитость, кажется вечностью. Отпуск всегда пролетает незаметно, и путешествия уже становятся воспоминаниями. Климова пожаловалась, что она не успела даже «выгулять» все свои платья. Особенно звезде понравился универсальный наряд, который подходит и для выхода в ресторан, и для прогулки по городу, и даже для посещения пляжа.В этом платье кинозвезда сфотографировалась у огромного аквариума в аквапарке в Дубае. Легкое свободное одеяние отлично подчеркнуло хрупкую фигуру многодетной актрисы. Поклонники поделились своими размышлениями по поводу быстротечности времени, пролетающего особенно стремительно, если связано с приятными моментами.Климовой пожелали насладиться последними днями отпуска, набраться новых впечатлений. Не забыли комментаторы одарить знаменитость комплиментами, отметив ее красоту и стройность.