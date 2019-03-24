АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Redmi Note 7 стоит своих денег: Названы преимущества нового смартфона
EUR 72.59 USD 63.77
Курс валют на 23.03.2019

Отец Юлии Началовой обвинил в несчастьях дочери ее первого мужа Дмитрия Ланского

Виктор Началов винит в возникших проблемах со здоровьем дочери ее первого супруга Дмитрия Ланского. Она, отметил отец покойной певицы, ради возлюбленного пыталась похудеть и довела себя до истощения, после чего ее самочувствие стало ухудшаться.
Отец Юлии Началовой обвинил в несчастьях дочери ее первого мужа Дмитрия Ланского

В эфире телешоу «Привет, Андрей!» отец Началовой заявил, что у них «все беды» начались с Ланского. Исполнителю доверили «нормальную и здоровую девочку», а он «непонятно что» с ней сделал. Ланского всегда привлекали изящные девушки, и молодая певица, желавшая угодить супругу и соответствовать его стандартам красоты, придерживалась жесткой диеты. Началова практически довела себя до анорексии - она весила 42 кг, пила только воду, так как ее организм отказывался принимать пищу. Родители, оказавшиеся в трудную для наследницы минуту рядом, забили тревогу. Звезду госпитализировали, и она с большим трудом преодолела свое истощение.
Отец Юлии Началовой обвинил в несчастьях дочери ее первого мужа Дмитрия Ланского

Отец скончавшейся артистки уверен, именно в своем недолгом браке с артистом его дочь серьезно подорвала здоровье. Виктор Васильевич считает, что Ланской «поумнел с годами» и сейчас не стал бы так поступать с возлюбленной. Артистка редко вспоминала о своем первом муже. Для нее близким человеком всегда оставался отец ее дочери Веры Евгений Алдонин, несмотря на их разрыв.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 20:08

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты рассказали, как можно
Анна Герман после ДТП не смогла
Ателье Wheelsandmore представило особый
Специалисты составили ТОП недостатков
Россия ответит на угрозу американских
Отец Юлии Началовой обвинил в
Американский ученый Аарон Клаузет
На АвтоВАЗе назвали основных
Представлен работающий без SIM-карты
Станислав Садальский считает Максима
Представитель МИД РФ Мария Захарова:
Ученые рассказали об опасности
Мария Порошина с кольцом на безымянном
В Сети представлен предположительный
Владимир Ефимов рассказал о
Очевидцы катастрофы лайнера MH17 видели
Представлен ТОП-7 самых надежных
Гоша Куценко признался, что дал
В галактике Млечный обнаружили
Электрокар Porsche Taycan готовят к
Алина Загитова впервые упала во время
Дочь Нурсултана Назарбаева назвала
Под Санкт-Петербургом семь человек
Ксения Собчак подтвердила, что строит
Светлана Лобода показала эротический
Ученые: Недалеко от Земли рождается
В летевший из Казани в Сочи самолет
Звезда «Девчат» 83-летняя Светлана
В Санкт-Петербурге 11-летний мальчик
В Сети появились первые кадры ухода
Просмотреть все новости