Отец Юлии Началовой обвинил в несчастьях дочери ее первого мужа Дмитрия Ланского
Виктор Началов винит в возникших проблемах со здоровьем дочери ее первого супруга Дмитрия Ланского. Она, отметил отец покойной певицы, ради возлюбленного пыталась похудеть и довела себя до истощения, после чего ее самочувствие стало ухудшаться.
В эфире телешоу «Привет, Андрей!» отец Началовой заявил, что у них «все беды» начались с Ланского. Исполнителю доверили «нормальную и здоровую девочку», а он «непонятно что» с ней сделал. Ланского всегда привлекали изящные девушки, и молодая певица, желавшая угодить супругу и соответствовать его стандартам красоты, придерживалась жесткой диеты. Началова практически довела себя до анорексии - она весила 42 кг, пила только воду, так как ее организм отказывался принимать пищу. Родители, оказавшиеся в трудную для наследницы минуту рядом, забили тревогу. Звезду госпитализировали, и она с большим трудом преодолела свое истощение.
Отец скончавшейся артистки уверен, именно в своем недолгом браке с артистом его дочь серьезно подорвала здоровье. Виктор Васильевич считает, что Ланской «поумнел с годами» и сейчас не стал бы так поступать с возлюбленной. Артистка редко вспоминала о своем первом муже. Для нее близким человеком всегда оставался отец ее дочери Веры Евгений Алдонин, несмотря на их разрыв.
В эфире телешоу «Привет, Андрей!» отец Началовой заявил, что у них «все беды» начались с Ланского. Исполнителю доверили «нормальную и здоровую девочку», а он «непонятно что» с ней сделал. Ланского всегда привлекали изящные девушки, и молодая певица, желавшая угодить супругу и соответствовать его стандартам красоты, придерживалась жесткой диеты. Началова практически довела себя до анорексии - она весила 42 кг, пила только воду, так как ее организм отказывался принимать пищу. Родители, оказавшиеся в трудную для наследницы минуту рядом, забили тревогу. Звезду госпитализировали, и она с большим трудом преодолела свое истощение.
Отец скончавшейся артистки уверен, именно в своем недолгом браке с артистом его дочь серьезно подорвала здоровье. Виктор Васильевич считает, что Ланской «поумнел с годами» и сейчас не стал бы так поступать с возлюбленной. Артистка редко вспоминала о своем первом муже. Для нее близким человеком всегда оставался отец ее дочери Веры Евгений Алдонин, несмотря на их разрыв.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 20:08