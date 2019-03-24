АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Redmi Note 7 стоит своих денег: Названы преимущества нового смартфона
EUR 72.59 USD 63.77
Курс валют на 23.03.2019

Ателье Wheelsandmore представило особый спорткар Aston Martin Vantage

Автомобильное ателье Wheelsandmore решило представить особый спорткар версии Aston Martin Vantage. Транспортное средство стало мощней, сравнившись по динамическим показаниям с версией DB10.
Ателье Wheelsandmore представило особый спорткар Aston Martin Vantage

Специалисты увеличили производительность авто до 680 лошадиных сил. Имеются также промежуточные варианты форсировки на 590 и 626 лошадок. Максимальный крутящий момент составляет 820 Нм. До первой сотни транспортное средство разгоняется за 3,3 секунды. При этом максимальная скорость авто увеличилась до 330 км/час. Также были улучшены динамические показатели, за счёт того, что в машину установили более объёмные турбонагнетатели, клапанную выхлопную систему, продвинутые спортивные катализаторы.

Специалисты перепрограммировали электронный блок, повысив производительность силовой установки. Новую версию спорткара назвали Wheelsandmore Aston Martin Vanquish.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:35

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты рассказали, как можно
Анна Герман после ДТП не смогла
Ателье Wheelsandmore представило особый
Специалисты составили ТОП недостатков
Россия ответит на угрозу американских
Отец Юлии Началовой обвинил в
Американский ученый Аарон Клаузет
На АвтоВАЗе назвали основных
Представлен работающий без SIM-карты
Станислав Садальский считает Максима
Представитель МИД РФ Мария Захарова:
Ученые рассказали об опасности
Мария Порошина с кольцом на безымянном
В Сети представлен предположительный
Владимир Ефимов рассказал о
Очевидцы катастрофы лайнера MH17 видели
Представлен ТОП-7 самых надежных
Гоша Куценко признался, что дал
В галактике Млечный обнаружили
Электрокар Porsche Taycan готовят к
Алина Загитова впервые упала во время
Дочь Нурсултана Назарбаева назвала
Под Санкт-Петербургом семь человек
Ксения Собчак подтвердила, что строит
Светлана Лобода показала эротический
Ученые: Недалеко от Земли рождается
В летевший из Казани в Сочи самолет
Звезда «Девчат» 83-летняя Светлана
В Санкт-Петербурге 11-летний мальчик
В Сети появились первые кадры ухода
Просмотреть все новости