Ателье Wheelsandmore представило особый спорткар Aston Martin Vantage





Специалисты увеличили производительность авто до 680 лошадиных сил. Имеются также промежуточные варианты форсировки на 590 и 626 лошадок. Максимальный крутящий момент составляет 820 Нм. До первой сотни транспортное средство разгоняется за 3,3 секунды. При этом максимальная скорость авто увеличилась до 330 км/час. Также были улучшены динамические показатели, за счёт того, что в машину установили более объёмные турбонагнетатели, клапанную выхлопную систему, продвинутые спортивные катализаторы.Специалисты перепрограммировали электронный блок, повысив производительность силовой установки. Новую версию спорткара назвали Wheelsandmore Aston Martin Vanquish.