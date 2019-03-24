Ателье Wheelsandmore представило особый спорткар Aston Martin Vantage
Автомобильное ателье Wheelsandmore решило представить особый спорткар версии Aston Martin Vantage. Транспортное средство стало мощней, сравнившись по динамическим показаниям с версией DB10.
Специалисты увеличили производительность авто до 680 лошадиных сил. Имеются также промежуточные варианты форсировки на 590 и 626 лошадок. Максимальный крутящий момент составляет 820 Нм. До первой сотни транспортное средство разгоняется за 3,3 секунды. При этом максимальная скорость авто увеличилась до 330 км/час. Также были улучшены динамические показатели, за счёт того, что в машину установили более объёмные турбонагнетатели, клапанную выхлопную систему, продвинутые спортивные катализаторы.
Специалисты перепрограммировали электронный блок, повысив производительность силовой установки. Новую версию спорткара назвали Wheelsandmore Aston Martin Vanquish.
Специалисты увеличили производительность авто до 680 лошадиных сил. Имеются также промежуточные варианты форсировки на 590 и 626 лошадок. Максимальный крутящий момент составляет 820 Нм. До первой сотни транспортное средство разгоняется за 3,3 секунды. При этом максимальная скорость авто увеличилась до 330 км/час. Также были улучшены динамические показатели, за счёт того, что в машину установили более объёмные турбонагнетатели, клапанную выхлопную систему, продвинутые спортивные катализаторы.
Специалисты перепрограммировали электронный блок, повысив производительность силовой установки. Новую версию спорткара назвали Wheelsandmore Aston Martin Vanquish.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:35