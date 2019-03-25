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Ученые рассказали о неожиданной опасности бороды для здоровья

Борода, утверждают эксперты, скрывает в себе множество болезнетворных микроорганизмов. Неожиданную опасность растительности на лице американские специалисты выявили после ряда тематических исследований.
Ученые рассказали о неожиданной опасности бороды для здоровья

Ученые обнаружили патогенные бактерии даже у людей, с особой тщательностью следящих за гигиеной. Вредные микробы нашлись даже в бородах медицинских работников.

Человеку с пышной растительностью на лице не грозит ничего, если у него стойкий иммунитет. Мужчины с более слабым здоровьем рискуют подхватить серьезное заболевание из-за скрывающихся в бороде болезнетворных бактерий.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 00:11

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