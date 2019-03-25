Ученые рассказали о неожиданной опасности бороды для здоровья





Ученые обнаружили патогенные бактерии даже у людей, с особой тщательностью следящих за гигиеной. Вредные микробы нашлись даже в бородах медицинских работников.Человеку с пышной растительностью на лице не грозит ничего, если у него стойкий иммунитет. Мужчины с более слабым здоровьем рискуют подхватить серьезное заболевание из-за скрывающихся в бороде болезнетворных бактерий.