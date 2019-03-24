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Станислав Садальский считает Максима Галкина «бездарностью»

Станислав Садальский опубликовал в своем Instagram-аккаунте пост, раскритиковав творчество Максима Галкина. Известный актер усомнился в таланте шоумена и назвал его бездарным.
Станислав Садальский считает Максима Галкина «бездарностью»

Причиной гнева Садальского стало заявление Галкина, что якобы он лучше разбирается в телевидении, так как уже работает здесь около двух десятков лет. Актер-блогер не согласен с высказыванием юмориста. Знаменитость отметил, что из-за таких, как шоумен, и приходилось все эти годы смотреть некачественные программы. По мнению Садальского на отечественное телевидение сложно пробиться по-настоящему талантливым людям. Актер не понимает, за какие заслуги Галкин, не отличающийся выдающимися способностями, так долго ведет эфиры.

Супруг Аллы Пугачевой, заметили поклонники, подписался на микроблог Садальского, но не стал вступать с ним в дискуссию. Фолловеры предполагают, что Галкин может готовить видеоответ автору поста на тему своей «бездарности».



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:13

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