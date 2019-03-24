Станислав Садальский считает Максима Галкина «бездарностью»

Причиной гнева Садальского стало заявление Галкина, что якобы он лучше разбирается в телевидении, так как уже работает здесь около двух десятков лет. Актер-блогер не согласен с высказыванием юмориста. Знаменитость отметил, что из-за таких, как шоумен, и приходилось все эти годы смотреть некачественные программы. По мнению Садальского на отечественное телевидение сложно пробиться по-настоящему талантливым людям. Актер не понимает, за какие заслуги Галкин, не отличающийся выдающимися способностями, так долго ведет эфиры.Супруг Аллы Пугачевой, заметили поклонники, подписался на микроблог Садальского, но не стал вступать с ним в дискуссию. Фолловеры предполагают, что Галкин может готовить видеоответ автору поста на тему своей «бездарности».