Ученые смогли определить запах смерти
Ученые смогли выявить запах смерти. Исследователи определили, что сразу после смерти человеческое тело начинает само себя уничтожать, до того, как это сделают гнилостные бактерии.
После смерти тела людей начинают выделять запах, схожий с тем, который выделяет свежескошенная трава. Учёные провели эксперименты непосредственно на трупах свиней. Они подтвердили этот вывод. Это летучее вещество носит название – гексанал. Оно выделяется людьми и животными сразу после смерти.
По мнению ученых, это открытие поможет криминалистам, а также сотрудникам полиции в их деятельности. Есть вероятность разработки специальных методик, которые определяют время смерти непосредственно по структуре запахов. Также можно натренировать собак-ищеек для поиска недавно погибших людей.
После смерти тела людей начинают выделять запах, схожий с тем, который выделяет свежескошенная трава. Учёные провели эксперименты непосредственно на трупах свиней. Они подтвердили этот вывод. Это летучее вещество носит название – гексанал. Оно выделяется людьми и животными сразу после смерти.
По мнению ученых, это открытие поможет криминалистам, а также сотрудникам полиции в их деятельности. Есть вероятность разработки специальных методик, которые определяют время смерти непосредственно по структуре запахов. Также можно натренировать собак-ищеек для поиска недавно погибших людей.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 22:11