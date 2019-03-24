Ученые смогли определить запах смерти





После смерти тела людей начинают выделять запах, схожий с тем, который выделяет свежескошенная трава. Учёные провели эксперименты непосредственно на трупах свиней. Они подтвердили этот вывод. Это летучее вещество носит название – гексанал. Оно выделяется людьми и животными сразу после смерти.По мнению ученых, это открытие поможет криминалистам, а также сотрудникам полиции в их деятельности. Есть вероятность разработки специальных методик, которые определяют время смерти непосредственно по структуре запахов. Также можно натренировать собак-ищеек для поиска недавно погибших людей.