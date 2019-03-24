Актриса Валентина Талызина: «Лия Ахеджакова сказала, что мы сволочи»





Валентина Талызина считает, что Лия Ахеджакова обиделась из-за фразы «по поводу Израиля» во второй части популярного фильма. Звезда рассказала в телеэфире, что перестала общаться с коллегой вскоре после выхода на экраны продолжения известной ленты. Героиня Талызиной в фильме«Ирония судьбы. Продолжение» общалась с подругой по телефону, сообщив, что та в Израиле. Это послужило одной из причин для ссоры двух известных актрис. Талызина стала героиней передачи «Выход в люди», она рассказала, что поссорилась и с Барбарой Брыльской. Ей непонятно, почему режиссёр Эльдар Рязанов поручил польской актрисе главную роль. Сама российская артистка также хотела сыграть героиню.Вместе с тем, голос Валентины Талызиной подошёл к голосу Аллы Пугачёвой, спевшей песни для фильма.- рассказала популярная актриса ведущему Леониду Закошанскому.