АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Redmi Note 7 стоит своих денег: Названы преимущества нового смартфона
EUR 72.59 USD 63.77
Курс валют на 23.03.2019

Актриса Валентина Талызина: «Лия Ахеджакова сказала, что мы сволочи»

Лия Ахеджакова не снималась в продолжении фильма «Ирония судьбы или С легким паром», актрисе не понравились некоторые моменты нового сценария. Она назвала Валентину Талызина, игравшую подругу Нади, сволочью.
Актриса Валентина Талызина: «Лия Ахеджакова сказала, что мы сволочи»

Валентина Талызина считает, что Лия Ахеджакова обиделась из-за фразы «по поводу Израиля» во второй части популярного фильма. Звезда рассказала в телеэфире, что перестала общаться с коллегой вскоре после выхода на экраны продолжения известной ленты. Героиня Талызиной в фильме«Ирония судьбы. Продолжение» общалась с подругой по телефону, сообщив, что та в Израиле. Это послужило одной из причин для ссоры двух известных актрис. Талызина стала героиней передачи «Выход в люди», она рассказала, что поссорилась и с Барбарой Брыльской. Ей непонятно, почему режиссёр Эльдар Рязанов поручил польской актрисе главную роль. Сама российская артистка также хотела сыграть героиню.

Вместе с тем, голос Валентины Талызиной подошёл к голосу Аллы Пугачёвой, спевшей песни для фильма. «Поэтому я озвучивала Надю», - рассказала популярная актриса ведущему Леониду Закошанскому.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ким Герман Сегодня, 21:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые смогли определить запах смерти
Ученые: Идеальная осанка является
На рендере смартфон Moto Z4 имеет
Mercedes-Benz завершил зимние испытания
Актриса Валентина Талызина: «Лия
Компания Honor выпустила Honor 10i
Эксперты рассказали, как можно
Анна Герман после ДТП не смогла
Ателье Wheelsandmore представило особый
Специалисты составили ТОП недостатков
Россия ответит на угрозу американских
Отец Юлии Началовой обвинил в
Американский ученый Аарон Клаузет
На АвтоВАЗе назвали основных
Представлен работающий без SIM-карты
Станислав Садальский считает Максима
Представитель МИД РФ Мария Захарова:
Ученые рассказали об опасности
Мария Порошина с кольцом на безымянном
В Сети представлен предположительный
Владимир Ефимов рассказал о
Очевидцы катастрофы лайнера MH17 видели
Представлен ТОП-7 самых надежных
Гоша Куценко признался, что дал
В галактике Млечный обнаружили
Электрокар Porsche Taycan готовят к
Алина Загитова впервые упала во время
Дочь Нурсултана Назарбаева назвала
Под Санкт-Петербургом семь человек
Ксения Собчак подтвердила, что строит
Просмотреть все новости