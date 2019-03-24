Владимир Ефимов рассказал о конкурентных преимуществах Москвы в рамках MIPIM-2019
Одним из участников минувшей выставки MIPIM-2019 во Франции стал глава столичного ДЭПР, заммэра В.Ефимов. В ходе этого мероприятия чиновник рассказал о том, как Москва стала национальным лидером по экономическому росту. По его словам, с точки зрения динамики развития на долгосрочную перспективу главный город РФ опережает крупнейшие мегаполисы США и Западной Европы, а также входит в список десяти крупнейших мировых городских агломераций по размеру экономики. Позади такие мегаполисы, как Пекин, Париж, Сеул и Чикаго.
Как сообщил Владимир Ефимов, после экономического кризиса 2014-2015 годов Москва провела успешную работу по поиску новых источников доходов и оптимизации расходов. В результаты зависимость городского бюджета от нефтегазового сектора снизилась в 4 раза. Формированию долгосрочного сбалансированного профицитного бюджета российской столицы (его основа — налоговые поступления) также поспособствовало сокращение ее собственных расходов. Вполне логично, что до минимума сократился и госдолг Москвы, — отметил вице-мэр.
Как сообщил Владимир Ефимов, после экономического кризиса 2014-2015 годов Москва провела успешную работу по поиску новых источников доходов и оптимизации расходов. В результаты зависимость городского бюджета от нефтегазового сектора снизилась в 4 раза. Формированию долгосрочного сбалансированного профицитного бюджета российской столицы (его основа — налоговые поступления) также поспособствовало сокращение ее собственных расходов. Вполне логично, что до минимума сократился и госдолг Москвы, — отметил вице-мэр.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 18:05