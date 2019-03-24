Владимир Ефимов рассказал о конкурентных преимуществах Москвы в рамках MIPIM-2019





Как сообщил Владимир Ефимов, после экономического кризиса 2014-2015 годов Москва провела успешную работу по поиску новых источников доходов и оптимизации расходов. В результаты зависимость городского бюджета от нефтегазового сектора снизилась в 4 раза. Формированию долгосрочного сбалансированного профицитного бюджета российской столицы (его основа — налоговые поступления) также поспособствовало сокращение ее собственных расходов. Вполне логично, что до минимума сократился и госдолг Москвы, — отметил вице-мэр.