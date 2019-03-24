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Мария Порошина с кольцом на безымянном пальце вышла в свет с незнакомцем

Мария Порошина, недавно родившая пятого ребенка, посетила светское мероприятие в компании незнакомца. Внимание общественности привлекло кольцо, поблескивавшее на безымянном пальце многодетной актрисы.
Мария Порошина с кольцом на безымянном пальце вышла в свет с незнакомцем

Знаменитость, воспитывающая четырех дочерей и сына Андрея, не раскрывает имя отца новорожденного. О малыше известно, что он родился здоровым ростом 52 см и весом 3500 г. Порошина, спустя два месяца после выписки из роддома, приступила к работе, а на днях по приглашению своего экс-супруга Гоши Куценко посетила премьеру картины «Балканский рубеж». С актером звезду связывают дружеские отношения и 23-летняя дочь Полина.

На мероприятии Порошина появилась в сопровождении незнакомого молодого человека, отказавшегося представляться. 45-летняя актриса проигнорировала вопросы, касающиеся личной жизни, но присутствующие заметили на ее безымянном пальце кольцо, напоминающее обручальное. Журналисты предположили, что незнакомец может быть отцом ребенка, а судя по украшению, вскоре знаменитость выйдет в очередной раз замуж. Звезда, прожив с Ильей Древновым в браке 17 лет, развелась с ним, уже будучи беременной от другого мужчины.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:30

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