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Очевидцы катастрофы лайнера MH17 видели падающих с неба людей

Очевидцы катастрофы лайнера MH17 видели людей, которые падали с неба. Томаш Форро, являющийся словацким репортером, в Донбассе поговорил с очевидцами катастрофы.
Очевидцы катастрофы лайнера MH17 видели падающих с неба людей

После данной поездки он написал книгу. Её одна часть посвящается крушению МН17, который летел в Куала-Лумпур из Амстердама. На борту самолёта было 298 пассажиров. Один из свидетелей рассказал репортеру, что в момент катастрофы он находился вблизи места падения лайнера. Он видел падающий самолёт, который не имел уже крылья. Во время падения от корпуса лайнера отваливались различные части. Также вниз летели тела людей, вывалившихся из разваливающегося самолёта. Другой свидетель заявил, что в какой-то момент одновременно начали звонить телефоны погибших. По всей видимости, это были родственники, узнавшие о катастрофе. По словам водителя такси, местные жители собрали у погибших вещи, которые представляли какую-либо ценность. Речь идёт о драгоценностях, гаджетах и прочем.

Как сообщает «ПолитЭксперт», вокруг данной трагедии ходит масса легенд, а также слухов. Некоторое говорят, что «Боинг» сбили украинцы, другие грешат на ополчение. При этом официальная информация пока отсутствует. Специальная комиссия, которую создали в Голландии, не спешит пока публиковать итоги расследования.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:03

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