АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Redmi Note 7 стоит своих денег: Названы преимущества нового смартфона
EUR 72.59 USD 63.77
Курс валют на 23.03.2019

В галактике Млечный обнаружили двигающуюся со скоростью 2,5 млн миль в час звезду

В галактике Млечный путь обнаружили звезду, она движется со скоростью 2,5 млн миль в час или 700 миль в секунду. Наблюдения за телом позволят понять природу возникновения аномально высоких скоростей в пространстве, заявляют астрономы.
В галактике Млечный обнаружили двигающуюся со скоростью 2,5 млн миль в час звезду

Звезда получила наименование PSR J0002 + 6216. Учёные указывают, что имеющегося энергетического потенциала светилу хватит, чтобы преодолеть расстояние от Земли до Луны за шесть минут. Объект представляет собой нейтронную звезду, её полное наименование PSR J0002 + 6216. Астрономы кратко именуют тело J0002 или Zoomy. Пульсар имеет высокую скорость вращения, при этом он излучает электромагнитные волны, для астрономов они являются «космическим маяком». На расположение нейтронной звезды в пространстве указывает узкий хвост в виде дротика, рассказал ученый Фрэнк Шинзель из Национальной радиоастрономической обсерватории.
В галактике Млечный обнаружили двигающуюся со скоростью 2,5 млн миль в час звезду

Объект находится в созвездии Кассиопеи, он удалён на 53 световых года от центра остатка сверхновой, имеющей вид пузыря. След во внешней оболочке осколков и начало «дротика» поможет специалистам определить точное место формирования пульсара.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Ким Герман Сегодня, 17:25

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Гоша Куценко признался, что дал
В галактике Млечный обнаружили
Электрокар Porsche Taycan готовят к
Алина Загитова впервые упала во время
Дочь Нурсултана Назарбаева назвала
Под Санкт-Петербургом семь человек
Ксения Собчак подтвердила, что строит
Светлана Лобода показала эротический
Ученые: Недалеко от Земли рождается
В летевший из Казани в Сочи самолет
Звезда «Девчат» 83-летняя Светлана
В Санкт-Петербурге 11-летний мальчик
В Сети появились первые кадры ухода
Ольга Сударкина с насмешкой попросила
Астрономы обнаружили в «зоне Венеры»
«Уставший и жирный»: Николай Басков
Пенсионер в Ростове задолжал по
В Шотландии лох-несское чудовище
Милена Безбородова и Алексей Безус
Эксперты рассказали, как можно на
Звезда «Дома-2» Леша Чайчиц набирает на
Samsung анонсировала дорогой чехол для
Последние новости: Дима Билан после
Ученые: Волки могут сотрудничать с
"Лишь назвал недостатки страны":
Алексей Купин уверен, что Милена
Ольга Бузова засветила помолвочное
Экс-участник «Дома-2» Дмитрий
Эксперты перечислили действия с МКПП,
Ясновидящая Марианна Абравитова: Майкл
Просмотреть все новости