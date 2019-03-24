В галактике Млечный обнаружили двигающуюся со скоростью 2,5 млн миль в час звезду





Звезда получила наименование PSR J0002 + 6216. Учёные указывают, что имеющегося энергетического потенциала светилу хватит, чтобы преодолеть расстояние от Земли до Луны за шесть минут. Объект представляет собой нейтронную звезду, её полное наименование PSR J0002 + 6216. Астрономы кратко именуют тело J0002 или Zoomy. Пульсар имеет высокую скорость вращения, при этом он излучает электромагнитные волны, для астрономов они являются «космическим маяком». На расположение нейтронной звезды в пространстве указывает узкий хвост в виде дротика, рассказал ученый Фрэнк Шинзель из Национальной радиоастрономической обсерватории.Объект находится в созвездии Кассиопеи, он удалён на 53 световых года от центра остатка сверхновой, имеющей вид пузыря. След во внешней оболочке осколков и начало «дротика» поможет специалистам определить точное место формирования пульсара.