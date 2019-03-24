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Электрокар Porsche Taycan готовят к дебюту

Электрокар версии сTaycan готовят к дебюту. Немецкий бренд на сегодняшний день проводит дорожное испытание прототипа.
Электрокар Porsche Taycan готовят к дебюту

Дорожные испытания данного автомобиля проводят вблизи Копенгагена. При этом производство транспортного средства наладят в сентябре этого года. На авторынках некоторых государств авто должно появиться до конца этого года. Согласно предварительным данным, машину оснастят электрическим силовым агрегатом, генерирующим 600 лошадей. Porsche Taycan на одном заряде может преодолевать расстояние в 500 км. Немецким производителем уже было получено свыше 20 000 предзаказов на новую модель.

В семейство Taycan в 2020 году войдёт универсал версии Sport Turismo. Немецкая компания в 2021 году собирается представить современную электрическую модификацию «кросса» Macan.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:15

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