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Алина Загитова впервые упала во время соревнований на показательном выступлении чемпионата мира

Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании, Алина Ильназовна Загитова первый раз не устояла на льду и упала на показательном выступлении чемпионата мира. В Сети опубликовали эти снимки.
Алина Загитова впервые упала во время соревнований на показательном выступлении чемпионата мира

Алина Загитова, получившая в Японии золотую медаль, не сумела выполнить свой первый прыжок на показательном прокате и упала. У девушки был образ Лары Крофт. На лед она вышла под песню 2WEI Survivor. Кроме того, после выступления ее вызвали на бис, где фигуристка показала довольной публике окончание недолгой программы.

Раньше было известно, что девушка хотела сняться с чемпионата мира, который проводился в Сайтаме. Позже она заняла на нем первое место. Вторую и третью позицию заняли спортсменка из Казахстана Элизабет Турсынбаева и еще одна россиянка Евгения Медведева соответственно.



 
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Спорт / ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 17:06

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