Ксения Собчак подтвердила, что строит финский домик в Подмосковье

Недавно в Сети появились слухи, что Ксения Собчак обратилась в фирму по строительству экологических домов, чтобы спроектировать для себя жилье в Подмосковье. Тогда сотрудники компании рассказали, что светская львица уже приступила к проектировке, она выбирает этажность и расположение будущего строения.Сегодня Ксения Собчак в своем профиле в Instagram опубликовала новое фото, под которым заметила, что проектирование дома оказалось очень веселым занятием. Нужно отметить, что дома из экологически чистых материалов подобно тому, который хочет создать знаменитость, обходятся владельцам в кругленькие суммы.