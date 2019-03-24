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Ксения Собчак подтвердила, что строит финский домик в Подмосковье

Телеведущая Ксения Собчак призналась, что хочет построить новый дом. Знаменитость показала на новом снимке в Instagram процесс проектирования жилья.
Ксения Собчак подтвердила, что строит финский домик в Подмосковье

Недавно в Сети появились слухи, что Ксения Собчак обратилась в фирму по строительству экологических домов, чтобы спроектировать для себя жилье в Подмосковье. Тогда сотрудники компании рассказали, что светская львица уже приступила к проектировке, она выбирает этажность и расположение будущего строения.

Сегодня Ксения Собчак в своем профиле в Instagram опубликовала новое фото, под которым заметила, что проектирование дома оказалось очень веселым занятием. Нужно отметить, что дома из экологически чистых материалов подобно тому, который хочет создать знаменитость, обходятся владельцам в кругленькие суммы.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 16:48

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