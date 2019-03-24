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Дочь Нурсултана Назарбаева назвала страдающих инвалидностью детей «уродами»

Дочь Назарбаева, являющегося экс-главой Казахстана, назвала «уродами» детей, страдающих инвалидностью. Она предлагает водить экскурсии в детские дома.
Дочь Нурсултана Назарбаева назвала страдающих инвалидностью детей «уродами»

Многие пользователи Сети просто «взбесились» от таких слов. После ухода отца со своей должности, женщина стала главой парламента государства. Она заявила, что детей следует водить в детские дома, а также интернаты, предназначенные для детей-инвалидов, на экскурсию в воспитательных целях. По её словам нужно наглядно показывать результаты преждевременной непродуманной половой жизни. Дочь Назарбаева при этом назвала детей-инвалидов "уродами". Она считает, что это поможет в воспитании подрастающего поколения. Такой метод лучше разговоров и лекций.

Стоит отметить, что пользователи Сети разделились во мнениях по этому поводу. Некоторые отмечают, что такие показательные экскурсии будут полезны для детей. Другие считают, что такие методы являются жёсткими и неправильными.



 
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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:58

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