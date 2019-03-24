Дочь Нурсултана Назарбаева назвала страдающих инвалидностью детей «уродами»
Дочь Назарбаева, являющегося экс-главой Казахстана, назвала «уродами» детей, страдающих инвалидностью. Она предлагает водить экскурсии в детские дома.
Многие пользователи Сети просто «взбесились» от таких слов. После ухода отца со своей должности, женщина стала главой парламента государства. Она заявила, что детей следует водить в детские дома, а также интернаты, предназначенные для детей-инвалидов, на экскурсию в воспитательных целях. По её словам нужно наглядно показывать результаты преждевременной непродуманной половой жизни. Дочь Назарбаева при этом назвала детей-инвалидов "уродами". Она считает, что это поможет в воспитании подрастающего поколения. Такой метод лучше разговоров и лекций.
Стоит отметить, что пользователи Сети разделились во мнениях по этому поводу. Некоторые отмечают, что такие показательные экскурсии будут полезны для детей. Другие считают, что такие методы являются жёсткими и неправильными.
Многие пользователи Сети просто «взбесились» от таких слов. После ухода отца со своей должности, женщина стала главой парламента государства. Она заявила, что детей следует водить в детские дома, а также интернаты, предназначенные для детей-инвалидов, на экскурсию в воспитательных целях. По её словам нужно наглядно показывать результаты преждевременной непродуманной половой жизни. Дочь Назарбаева при этом назвала детей-инвалидов "уродами". Она считает, что это поможет в воспитании подрастающего поколения. Такой метод лучше разговоров и лекций.
Стоит отметить, что пользователи Сети разделились во мнениях по этому поводу. Некоторые отмечают, что такие показательные экскурсии будут полезны для детей. Другие считают, что такие методы являются жёсткими и неправильными.
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:58