В Санкт-Петербурге 11-летний мальчик упал в шахту лифта при попытке сделать селфи
В Санкт-Петербурге 11-летний мальчик чудом выжил после падения с высоты 4-го этажа. Пострадавшего госпитализировали, по предварительной версии, школьник пытался сделать селфи.
Инцидент произошел вчера днем. Ребенок в результате падения в шахту лифта получил перелом позвоночника и нескольких шейных позвонков. Пострадавшего забрали в больницу, сейчас состояние пациента врачи оценивают как удовлетворительное.
Правоохранители уже начали расследование произошедшего инцидента. По предварительным данным, причиной падения стала попытка сделать селфи.
Инцидент произошел вчера днем. Ребенок в результате падения в шахту лифта получил перелом позвоночника и нескольких шейных позвонков. Пострадавшего забрали в больницу, сейчас состояние пациента врачи оценивают как удовлетворительное.
Правоохранители уже начали расследование произошедшего инцидента. По предварительным данным, причиной падения стала попытка сделать селфи.
Происшествия
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 16:20