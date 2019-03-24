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В Санкт-Петербурге 11-летний мальчик упал в шахту лифта при попытке сделать селфи

В Санкт-Петербурге 11-летний мальчик чудом выжил после падения с высоты 4-го этажа. Пострадавшего госпитализировали, по предварительной версии, школьник пытался сделать селфи.
В Санкт-Петербурге 11-летний мальчик упал в шахту лифта при попытке сделать селфи

Инцидент произошел вчера днем. Ребенок в результате падения в шахту лифта получил перелом позвоночника и нескольких шейных позвонков. Пострадавшего забрали в больницу, сейчас состояние пациента врачи оценивают как удовлетворительное.

Правоохранители уже начали расследование произошедшего инцидента. По предварительным данным, причиной падения стала попытка сделать селфи.



 
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Происшествия
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 16:20

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