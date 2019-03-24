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Светлана Лобода показала эротический снимок из душа

Светлана Лобода опубликовала в Сети Instagram эротический снимок, который был сделан после душа. На представленной фотографии на певице отсутствует одежда, однако интимные места знаменитость прикрыла полотенцем.
Светлана Лобода показала эротический снимок из душа

При этом волосы Лобода забраны сзади. Тонкие пряди струятся на влажной шее, на которой весит небольшой крестик. Данный снимок получился не пошлым. Лобода не прокомментировала свой пост.

Многие фолловеры оценили положительно данную фотографию, отметив изящное тело певицы. Нашлись также пользователи, которым фото не понравилось. Они заявили, что Лобода перенесла не одну пластическую операцию.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:42

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