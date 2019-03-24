В Сети появились первые кадры ухода Ирины Пинчук с проекта «Дом-2»
В Сети появились первые кадры ухода бывшей возлюбленной Валерия Блюменкранца – Ирины Пинчук с реалити-шоу «Дом-2».
Наш портал уже писал о том, что Ирина вслед за Романом Гриценко сбежала с телепроекта. Считанные часы назад в социальных сетях появилась видеозапись, из которой становится понятно, кто именно забрал Пинчук с телешоу.
Стоит отметить, что многих телезрителей и участников «Дома-2» давно начало удивлять, как Ирина ради своей лучшей подруги Татьяны Мусульбес готова была отказаться от всех и даже молодых людей, которые ей нравились, лишь бы только находиться возле приятельницы.
К примеру, так Пинчук пожертвовала отношениями с Блюменкранцем, чтобы уехать в компании Мусульбес и Виктора Литвинова отдыхать в Таиланд. Теперь же Ирина, как только узнала, что Роман Гриценко воссоединился с бывшей возлюбленной, тут же позвонила подруге, чтобы та забрала ее с проекта.
Нужно сказать, что на данный момент поклонников «Дома-2» не удивляет поведение Ирины. Впрочем, зрители не понимают, как Пинчук сможет обзавестись теми желаемыми, крепкими и продолжительными отношениями, ведь она буквально не расстается с женатой приятельницей.
К слову, на сегодняшний день Пинчук по-прежнему отказывается отвечать на вопрос, почему она решила сбежать с проекта. Даже вчера Ирина выходила со своей странички в Instagram в прямой эфир, но так и не озвучила истинную причину ухода.
Наш портал уже писал о том, что Ирина вслед за Романом Гриценко сбежала с телепроекта. Считанные часы назад в социальных сетях появилась видеозапись, из которой становится понятно, кто именно забрал Пинчук с телешоу.
Стоит отметить, что многих телезрителей и участников «Дома-2» давно начало удивлять, как Ирина ради своей лучшей подруги Татьяны Мусульбес готова была отказаться от всех и даже молодых людей, которые ей нравились, лишь бы только находиться возле приятельницы.
К примеру, так Пинчук пожертвовала отношениями с Блюменкранцем, чтобы уехать в компании Мусульбес и Виктора Литвинова отдыхать в Таиланд. Теперь же Ирина, как только узнала, что Роман Гриценко воссоединился с бывшей возлюбленной, тут же позвонила подруге, чтобы та забрала ее с проекта.
Нужно сказать, что на данный момент поклонников «Дома-2» не удивляет поведение Ирины. Впрочем, зрители не понимают, как Пинчук сможет обзавестись теми желаемыми, крепкими и продолжительными отношениями, ведь она буквально не расстается с женатой приятельницей.
К слову, на сегодняшний день Пинчук по-прежнему отказывается отвечать на вопрос, почему она решила сбежать с проекта. Даже вчера Ирина выходила со своей странички в Instagram в прямой эфир, но так и не озвучила истинную причину ухода.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:17