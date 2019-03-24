Звезда «Девчат» 83-летняя Светлана Дружинина босиком прошлась по снегу

Дружинина, несмотря на солидный возраст, удивляет поклонников своей активностью и цветущим внешним видом. Она редко позволяет себе появляться на публике без укладки и макияжа. Знаменитость продолжает работать, занимаясь артистической деятельностью и режиссурой, ведет собственный блог, ее часто видят на различных светских мероприятиях.Светлана Сергеевна призывает фолловеров следовать ее примеру и укреплять свое здоровье доступными способами. Звезда «Девчат» в свои 83 года любит плавание, может спокойно прогуляться без обуви по снегу. Доказательством тому стало одно из последних фото в профиле актрисы. На снимке Дружинина в розовой блузке и свободных брюках черного цвета запечатлена босой на снежном «островке». В подписи к кадру знаменитость процитировала строку из известной песни: «Если хочешь быть здоров - закаляйся!».Поклонники восхитились силой духа актрисы, позволяющей ей оставаться всегда привлекательной и поражать всех своей бодростью.