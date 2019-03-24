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Звезда «Девчат» 83-летняя Светлана Дружинина босиком прошлась по снегу

Светлана Дружинина, исполнившая в комедии «Девчата» роль красавицы Анфисы, призвала подписчиков своего Instagram-аккаунта к здоровому образу жизни. 83-летняя актриса прошлась по снегу босиком, показывая на собственном примере, как следует закаляться.
Звезда «Девчат» 83-летняя Светлана Дружинина босиком прошлась по снегу

Дружинина, несмотря на солидный возраст, удивляет поклонников своей активностью и цветущим внешним видом. Она редко позволяет себе появляться на публике без укладки и макияжа. Знаменитость продолжает работать, занимаясь артистической деятельностью и режиссурой, ведет собственный блог, ее часто видят на различных светских мероприятиях.

Светлана Сергеевна призывает фолловеров следовать ее примеру и укреплять свое здоровье доступными способами. Звезда «Девчат» в свои 83 года любит плавание, может спокойно прогуляться без обуви по снегу. Доказательством тому стало одно из последних фото в профиле актрисы. На снимке Дружинина в розовой блузке и свободных брюках черного цвета запечатлена босой на снежном «островке». В подписи к кадру знаменитость процитировала строку из известной песни: «Если хочешь быть здоров - закаляйся!».

Поклонники восхитились силой духа актрисы, позволяющей ей оставаться всегда привлекательной и поражать всех своей бодростью.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:20

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