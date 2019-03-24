Ольга Сударкина с насмешкой попросила фолловеров подписываться на Ксению Бородину
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Сударкина продолжает насмехаться над Ксенией Бородиной.
По мнению знаменитости, именно она помогла ведущей телепроекта «Дом-2» прибавить в Instagram количество подписчиков.
Всем известно, что Ольга покинула Периметр еще несколько месяцев назад, однако за ее личной жизнью продолжают наблюдать многочисленные поклонники телешоу. А все из-за того, что перед уходом у Сударкиной произошел конфликт с Ксенией Бородиной.
Практически каждый день Ольга выходит со своей странички в Instagram в прямой эфир, в котором обсуждает ведущую «Дома-2». Один из недавних эфиров Сударкиной уже облетел весь интернет. Дело в том, что на видео экс-участница «Дома-2» с насмешкой обращается к интернет-пользователям, которых просит подписываться на профиль Бородиной.
Также Ольга подчеркнула, что Ксения должна сказать ей спасибо за то, что именно она посодействовала тому, чтобы у Бородиной появилось больше поклонников.
Нужно сказать, что ведущая «Дома-2» не единожды уже отмечала в Stories, что не планирует реагировать на всевозможные высказывания своей бывшей обиженной подопечной, так как уверена, что девушка просто пиарится за ее счет.
По мнению знаменитости, именно она помогла ведущей телепроекта «Дом-2» прибавить в Instagram количество подписчиков.
Всем известно, что Ольга покинула Периметр еще несколько месяцев назад, однако за ее личной жизнью продолжают наблюдать многочисленные поклонники телешоу. А все из-за того, что перед уходом у Сударкиной произошел конфликт с Ксенией Бородиной.
Практически каждый день Ольга выходит со своей странички в Instagram в прямой эфир, в котором обсуждает ведущую «Дома-2». Один из недавних эфиров Сударкиной уже облетел весь интернет. Дело в том, что на видео экс-участница «Дома-2» с насмешкой обращается к интернет-пользователям, которых просит подписываться на профиль Бородиной.
«Вы мне все говорите, что я обращаю на себя внимание за счет Бородиной..Так вот..Это Бородина обратила на меня внимание, назвав меня «Ш», а теперь я обращаю свое внимание на Бородину!..», - заявляет Сударкина.
Также Ольга подчеркнула, что Ксения должна сказать ей спасибо за то, что именно она посодействовала тому, чтобы у Бородиной появилось больше поклонников.
Нужно сказать, что ведущая «Дома-2» не единожды уже отмечала в Stories, что не планирует реагировать на всевозможные высказывания своей бывшей обиженной подопечной, так как уверена, что девушка просто пиарится за ее счет.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:14