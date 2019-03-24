В Шотландии лох-несское чудовище показалось на поверхности озера





Сведения о доисторическом существе, обитающем в глубинах Лох-Несса, впервые поступили от римских легионеров, а письменные упоминания о нем относятся к VI веку до н. э. Столетиями эксперты и любители приключений пытались обнаружить следы огромного животного. В 1933 году турист Хью Грей сделал первый снимок Несси, но научный мир отнесся к кадру скептически, предполагая, что на фото запечатлен другой обитатель водоема. Позже стали еще появляться кадры, доказывающие существование лох-несского чудовища.В 2007 году Гордон Холмс разместил в водоеме микрофоны, чтобы изучать исходящие из глубин сигналы. Аппаратура исследователя-любителя зафиксировала передвижение в озере объекта, похожего на огромную змею. Тело существа находилось под водой, оставляя на ней темные полосы при движении, а голова время от времени показывалась на поверхности. Специалисты в очередной раз недоверчиво отнеслись к представленным данным, отметив, что в озере могли видеть бревно или большого червя. В 2009 году жителю Великобритании удалось разглядеть на спутниковых фото объект, напоминающий морское животное с четырьмя ластами и хвостом.В 2016 году команда британских ученых во главе с Адрианом Шайном, чтобы положить конец слухам о лох-несском чудовище, решила исследовать легендарный водоем с помощью современного оборудования. Они выяснили, что глубина озера составляет 230 м, на его дне нет расщелин, послуживших бы мистическому животному убежищем. Не обнаружили в Лох-нессе и странных аномалий, но нашли модель чудища, созданную около 50 лет назад для съемок фильма о Шерлоке Холмсе. Режиссер Билл Уайдер распорядился срезать с бутафорской фигуры два горба, после чего она утратила плавучесть и оказалась на дне.После распространения в СМИ данной информации страсти Несси улеглись, пока в объектив камеры фотографа-любителя Иэна Бремнера попало двухметровое серебристое животное с извивающимся телом, плывущее по поверхности водоема. Недавно и жительница Великобритании сняла на Лох-Нессе следы, оставленные, возможно, странным существом. Исследователи пока не торопятся ставить точку в истории с легендарным озером в Шотландии и его мистическим обитателем.