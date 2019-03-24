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Милена Безбородова и Алексей Безус опять подрались

Одна из самых скандальных парочек телестройки «Дом-2» Милена Безбородова и Алексей Безус в очередной раз устроили на Поляне потасовку.
Милена Безбородова и Алексей Безус опять подрались

По мнению многочисленных поклонников телестройки, 19-летнюю участницу нужно срочно отправить к специалисту, который поможет девушке научиться контролировать свои эмоции.

Всем известно, что на данный момент в Периметре проходит конкурс «Свадьба на миллион», в котором решили принять участие Милена и Алексей. Влюбленные заявляют, что хотят в дальнейшем узаконить свои отношения и для этого им нужны деньги.

Впрочем, как видно, старт конкурса не сплотил Безбородову и Безуса, и парочка продолжает выяснять отношения. К примеру, вчера в социальных сетях появилась видеозапись, на которой Милена и Алексей опять подрались.
Милена Безбородова и Алексей Безус опять подрались

На видео девушка пытается узнать у своего возлюбленного, почему он обнимал другую девушку и трогал ее. Сначала Леша заявляет, что не делал этого, а если быть точнее не помнит, чтобы подобная ситуация была, но спустя секунду заявляет, что на самом деле мог совершенно случайно обнять барышню.

Видно, что подобный ответ не обрадовал Милену. Безбородова опять накинулась на избранника, повторяя лишь одну фразу.

«В смысле ты ее обнял? В смысле ты ее обнял? Я ненавижу тебя! Ты мне говорил, что не трогал ее!..», - то и дело повторяла девушка.

Нужно сказать, что Безус, применив силу, пытался успокоить избранницу, однако та продолжала истерить. Как закончился конфликт, пока сложно сказать, но на ролике видно, что успокоить Милену пытается и Илья Яббаров.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:40

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