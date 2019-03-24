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Последние новости: Дима Билан после сложной операции на ноге отправился в Португалию для записи альбома

Известный российский исполнитель Дима Билан поделился с поклонниками последними новостями из своей жизни. Недавно певец перенес сложную операцию на ноге, но сейчас он чувствует себя лучше и уже отправился записывать новый альбом в Португалии.
Последние новости: Дима Билан после сложной операции на ноге отправился в Португалию для записи альбома

Дима Билан старается больше общаться с фанатами, а потому решил показать несколько видео о том, как проходит процесс подготовки нового альбома, релиз которого назначен уже на этот год, изнутри. Также певец отмечает, что чувствует себя уже лучше и публикует снимки, где улыбается, чтобы публика не считала, что у него редко бывает хорошее настроение.

В последних пуликациях Дима Билан отметил, что его клипы собрали рекордное количество просмотров на YouTube, что очень радует певца, он шлет всем приветы из Португалии и обещает и дальше рассказывать о событиях из собственной жизни.

Фанаты, тем не менее, продолжают беспокоиться за кумира. Многие обратились к Диме Билану с вопросом, зажила ли его нога и как он себя чувствует после перелета.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 15:18

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