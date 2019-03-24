Последние новости: Дима Билан после сложной операции на ноге отправился в Португалию для записи альбома

Дима Билан старается больше общаться с фанатами, а потому решил показать несколько видео о том, как проходит процесс подготовки нового альбома, релиз которого назначен уже на этот год, изнутри. Также певец отмечает, что чувствует себя уже лучше и публикует снимки, где улыбается, чтобы публика не считала, что у него редко бывает хорошее настроение.В последних пуликациях Дима Билан отметил, что его клипы собрали рекордное количество просмотров на YouTube, что очень радует певца, он шлет всем приветы из Португалии и обещает и дальше рассказывать о событиях из собственной жизни.Фанаты, тем не менее, продолжают беспокоиться за кумира. Многие обратились к Диме Билану с вопросом, зажила ли его нога и как он себя чувствует после перелета.