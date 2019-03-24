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Звезда «Дома-2» Леша Чайчиц набирает на работу девушек «18+»

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Алексей Чайчиц ищет девушек «18+» для работы в Китае.
Звезда «Дома-2» Леша Чайчиц набирает на работу девушек «18+»

По словам телезнаменитости, китайцы готовы заплатить красивым девушкам хорошие деньги только за то, что они уделяют им свое внимание.

Не секрет, что на сегодняшний день Алексей живет в Китае, где продолжает зарабатывать деньги на свое семейство. Известно, что Чайчиц работает моделью, поэтому довольно часто посещает различные массовые торжества.

Впрочем, судя по всему, Алексей решил начать осваивать новые для себя направления, поэтому и объявил у себя на страничке в Instagram о наборе девушек «18+».
Звезда «Дома-2» Леша Чайчиц набирает на работу девушек «18+»

«Девушки если вам 18+ и вы хотите совместить путешествие + новые знакомства + яркую работу + хорошие деньги, при этом вам не придётся даже платить за жилье, можете смело писать мне!», - написал возлюбленный Елизаветы Триандафилиди в личном профиле.

Леша объяснил, что девушкам предлагаются очень легкие условия работы – петь, танцевать, веселиться и тому подобное. По словам Чайчица, интим в оплату не входит, поэтому он считает, что 1000-1500 долларов являются хорошей оплатой.

Нужно сказать, что многие интернет-пользователи обратили внимание на публикацию экс-участника телепроекта «Дом-2». По мнению фолловеров, Леша решил заняться определенным бизнесом, так как понимает, что огромных денег, работая моделью, он не в силах заработать.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:27

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