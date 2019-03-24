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"Лишь назвал недостатки страны": Алексей Панин прокомментировал свои слова о ненависти к РФ

Российский актер Алексей Панин на своей странице в Instagram прокомментировал заявление о ненависти к Российской Федерации. По его словам, он лишь назвал недостатки страны.
"Лишь назвал недостатки страны": Алексей Панин прокомментировал свои слова о ненависти к РФ

В одной из социальных сетей Алексей Панин рассказал, он считает, что в РФ никогда ничего не поменяется из-за граждан, которые выбрасывают мусор из окна машины на дорогу.

Раньше актер раскритиковал россиян, сказав, что в голове у них «плавленый сырок». Саму страну же назвал грязной, и в которой жители ненавидят все окружающее и друг друга. Знаменитость отметил, что своей родиной считает планету Земля.

Через некоторое время на него написали заявление в полицию из-за этой публикации. В интервью Алексей Панин сообщил телевизионному каналу РЕН ТВ, что слово «ненависть» имеет несколько значений, в его случае - это отвращение.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 15:03

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