Алексей Купин уверен, что Милена Безбородова завидует его паре





По мнению участника реалити-шоу «Дом-2», 19-летняя блондинка завидует его паре.Не секрет, что на данный момент Милена Безбородова конфликтует не только со своим избранником Алексеем Безусом, но и с некоторыми ребятами и даже с ведущими телешоу.Последней парочкой, с которой Милена так яро скандалила, стали Алексей и Майя. Безбородова прямо во время Лобного места принялась вовсю унижать влюбленных, указывая им на то, что они лишь говорят, что хотят сыграть свадьбу, а по факту уже второй год никак не могут дойти до ЗАГСа.Нужно сказать, что подобные высказывания в свой адрес разозлили Купина. Леша отметил, что Милена просто завидует его паре, ведь они являются самыми сильными ее конкурентами в конкурсе «Свадьба на миллион».Также избранник Донцовой подчеркнул, что на сегодняшний день Безбородова и Безус объединились не потому, что якобы научились уважать друг друга, а только для того, чтобы выиграть один миллион рублей.По мнению Алексея, Милена и Леша никогда не сыграют свадьбу, а в случае выигрыша просто разделять деньги и разойдутся.К слову, с мнением Купина согласны многие участники «Дома-2» и даже руководство реалити-шоу, в том числе Юлия Ефременкова, которая также принимает участие в конкурсе «Свадьба на миллион».