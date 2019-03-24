Ученые: Волки могут сотрудничать и с людьми и с собаками





Приручение животных произошло 15-40 тыс. лет назад, тогда серые волки отделились от ныне вымершего вида. Далее человек одомашнил отдельных представителей обширного семейства. Ученые указывают на процесс эволюции, это привело к появлению различных пород собак. В науке считали, что в ходе приручения древние псы получили черты, располагающие к сотрудничеству с людьми. Новая теория опровергла прежнюю. На контакт с человеком волк идёт ради своей выгоды, это доказано экспериментом. В нём люди и натренированные в научном центре собаки и волки перемещали лоток с пищей путём перетягивания верёвки. Животные научились данному процессу ранее. Псы повторяли действия людей, тогда как их хищные сородичи пытались контролировать весь процесс.Ученые сделали вывод: волки могут одинаково контактировать и с собаками, и с людьми, такую способность они унаследовали от своих предков, а не приобрели в ходе приручения человеком. Специалисты заявляют, что новое открытие прольёт свет на процесс одомашнивания животных.