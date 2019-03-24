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Эксперты рассказали, как можно на протяжении всего дня восстанавливать энергию

Эксперты рассказали, как можно восстанавливать энергию на протяжении всего дня. Ими было представлено несколько способов.
Эксперты рассказали, как можно на протяжении всего дня восстанавливать энергию

В случае умственного переутомления хорошим вариантом является медитация. Лучше выйти на улицу, присесть на траву, а также почувствовать настоящее единение с природой. Отличным вариантом в данном случае станет музыка либо видео, которое поднимает настроение. Когда люди чувствуют себя ущемленными, проигнорированными, недооцененными или непонятыми, это может приводить к потере энергии, а также депрессивному состоянию. В данном случае нужно лицом к лицу встретиться с источником тревожности. Формулируя страхи, люди часто уменьшают силу, которую они могут иметь над действиями. Здесь хорошими помощниками станут друзья и родственники, способные вызвать улыбку, приводя к эмоциональному подъему. Также неплохо познакомится с новыми людьми, которые разделяют взгляды.

Важным является также чувственный отдых. В данном случае подойдёт ароматерапия, наслаждение запахами любимых блюд, получение вкусовых удовольствий. Нужно затратить несколько минут для серии глубоких вдохов, а также выдохов для снятия напряжения и набора сил.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:34

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