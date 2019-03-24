Эксперты рассказали, как можно на протяжении всего дня восстанавливать энергию





В случае умственного переутомления хорошим вариантом является медитация. Лучше выйти на улицу, присесть на траву, а также почувствовать настоящее единение с природой. Отличным вариантом в данном случае станет музыка либо видео, которое поднимает настроение. Когда люди чувствуют себя ущемленными, проигнорированными, недооцененными или непонятыми, это может приводить к потере энергии, а также депрессивному состоянию. В данном случае нужно лицом к лицу встретиться с источником тревожности. Формулируя страхи, люди часто уменьшают силу, которую они могут иметь над действиями. Здесь хорошими помощниками станут друзья и родственники, способные вызвать улыбку, приводя к эмоциональному подъему. Также неплохо познакомится с новыми людьми, которые разделяют взгляды.Важным является также чувственный отдых. В данном случае подойдёт ароматерапия, наслаждение запахами любимых блюд, получение вкусовых удовольствий. Нужно затратить несколько минут для серии глубоких вдохов, а также выдохов для снятия напряжения и набора сил.