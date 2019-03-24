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Ольга Бузова засветила помолвочное кольцо

Новоявленная российская исполнительница Ольга Бузова показала многомиллионной армии поклонников свое помолвочное кольцо.
Ольга Бузова засветила помолвочное кольцо

По мнению преданных фанатов поющей телеведущей, их любимица и известный певец Алексей Свик планируют сыграть свадьбу.

Несколько часов назад Ольга опубликовала у себя на страничке в Instagram новый Stories, который всего за несколько секунд взорвал интернет. А все из-за того, что на коротком видеоролике на безымянном пальце Бузовой красуется дорогостоящее кольцо.

Шустрые пользователи Сети уже даже успели выяснить стоимость этого украшения. Известно, что сие колечко обошлось новому возлюбленному телеведущей «Дома-2» как минимум в 30 тысяч долларов.
Ольга Бузова засветила помолвочное кольцо

Нужно сказать, что на данный момент фолловеры буквально завалили Бузову вопросами. Один за другим читатели просят у Ольги назвать имя того избранника, который преподнес ей такое красивое помолвочное колечко.
«Оль, ты нам всегда все рассказываешь, почему сейчас тогда имя мужчины скрываешь? Мы его знаем?», «Бузова, колись уже! Ну хватит держать интригу! Я спать не смогу, пока ты не признаешься, кто же подарил тебе помолвочное кольцо!», - продолжают писать в Сети.

Ольга Бузова засветила помолвочное кольцо

К слову, Бузова по-прежнему никак не реагирует на многочисленные вопросы фанатов, а лишь продолжает намекать на то, что улетела в Барселону вовсе не по работе.

«Наши ночи бессонные ещё впереди...до начала истории всего один ....», - написала Ольга у себя в официальном профиле.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:59

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