Ольга Бузова засветила помолвочное кольцо

«Оль, ты нам всегда все рассказываешь, почему сейчас тогда имя мужчины скрываешь? Мы его знаем?», «Бузова, колись уже! Ну хватит держать интригу! Я спать не смогу, пока ты не признаешься, кто же подарил тебе помолвочное кольцо!», - продолжают писать в Сети.

«Наши ночи бессонные ещё впереди...до начала истории всего один ....», - написала Ольга у себя в официальном профиле.

По мнению преданных фанатов поющей телеведущей, их любимица и известный певец Алексей Свик планируют сыграть свадьбу.Несколько часов назад Ольга опубликовала у себя на страничке в Instagram новый Stories, который всего за несколько секунд взорвал интернет. А все из-за того, что на коротком видеоролике на безымянном пальце Бузовой красуется дорогостоящее кольцо.Шустрые пользователи Сети уже даже успели выяснить стоимость этого украшения. Известно, что сие колечко обошлось новому возлюбленному телеведущей «Дома-2» как минимум в 30 тысяч долларов.Нужно сказать, что на данный момент фолловеры буквально завалили Бузову вопросами. Один за другим читатели просят у Ольги назвать имя того избранника, который преподнес ей такое красивое помолвочное колечко.К слову, Бузова по-прежнему никак не реагирует на многочисленные вопросы фанатов, а лишь продолжает намекать на то, что улетела в Барселону вовсе не по работе.