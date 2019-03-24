Экс-участник «Дома-2» Дмитрий Кварацхелия заявил, что озвучит имя новорожденного сына только после крестин

«Как только мы крестим сына, я тут же всем вам озвучу его имя! Хватит!», - обратился Дмитрий к фанатам.





По словам телезнаменитости, он обязательно сообщит поклонникам, как назвал сына, однако только после крестин.Всем известно, что не так давно Дмитрий Кварацхелия и Дана Николенко впервые стали родителями. На сегодняшний день супруги вместе занимаются воспитанием ребенка и, как выяснилось, активно готовятся к таинству крещения.Несколько часов назад Дмитрий опубликовал у себя на страничке в Instagram новый Stories, в котором заявил, что его возмущают некоторые пользователи Сети, которые не только верят в различные слухи, но и тоже начинают их распространять.К примеру, Кварацхелия указал на то, что его супруга не следит за бывшей избранницей Ильи Яббарова – Аленой Савкиной (Рапунцель-младшей), а также отметил, что не видит ничего криминального в том факте, что некоторые фотографии новоиспеченных мамочек похожи.Также Дмитрий заявил, что сплетни, в которых говорится о том, что его сына зовут Петр, Богдан, Антон или Платон, являются ложью. По словам экс-участника «Дома-2», они с Даной никогда даже не обращали внимания на подобные имена, поэтому просит подписчиков прекратить распускать подобные слухи.