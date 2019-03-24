Экс-участник «Дома-2» Дмитрий Кварацхелия заявил, что озвучит имя новорожденного сына только после крестин
Бывшего участника реалити-шоу «Дом-2» Дмитрия Кварацхелия очень злит, что в социальных сетях продолжают обсуждать возможное имя его новорожденного наследника.
По словам телезнаменитости, он обязательно сообщит поклонникам, как назвал сына, однако только после крестин.
Всем известно, что не так давно Дмитрий Кварацхелия и Дана Николенко впервые стали родителями. На сегодняшний день супруги вместе занимаются воспитанием ребенка и, как выяснилось, активно готовятся к таинству крещения.
Несколько часов назад Дмитрий опубликовал у себя на страничке в Instagram новый Stories, в котором заявил, что его возмущают некоторые пользователи Сети, которые не только верят в различные слухи, но и тоже начинают их распространять.
К примеру, Кварацхелия указал на то, что его супруга не следит за бывшей избранницей Ильи Яббарова – Аленой Савкиной (Рапунцель-младшей), а также отметил, что не видит ничего криминального в том факте, что некоторые фотографии новоиспеченных мамочек похожи.
Также Дмитрий заявил, что сплетни, в которых говорится о том, что его сына зовут Петр, Богдан, Антон или Платон, являются ложью. По словам экс-участника «Дома-2», они с Даной никогда даже не обращали внимания на подобные имена, поэтому просит подписчиков прекратить распускать подобные слухи.
По словам телезнаменитости, он обязательно сообщит поклонникам, как назвал сына, однако только после крестин.
Всем известно, что не так давно Дмитрий Кварацхелия и Дана Николенко впервые стали родителями. На сегодняшний день супруги вместе занимаются воспитанием ребенка и, как выяснилось, активно готовятся к таинству крещения.
Несколько часов назад Дмитрий опубликовал у себя на страничке в Instagram новый Stories, в котором заявил, что его возмущают некоторые пользователи Сети, которые не только верят в различные слухи, но и тоже начинают их распространять.
К примеру, Кварацхелия указал на то, что его супруга не следит за бывшей избранницей Ильи Яббарова – Аленой Савкиной (Рапунцель-младшей), а также отметил, что не видит ничего криминального в том факте, что некоторые фотографии новоиспеченных мамочек похожи.
Также Дмитрий заявил, что сплетни, в которых говорится о том, что его сына зовут Петр, Богдан, Антон или Платон, являются ложью. По словам экс-участника «Дома-2», они с Даной никогда даже не обращали внимания на подобные имена, поэтому просит подписчиков прекратить распускать подобные слухи.
«Как только мы крестим сына, я тут же всем вам озвучу его имя! Хватит!», - обратился Дмитрий к фанатам.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:57