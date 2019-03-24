Мать Марины Африкантовой дала совет женщинам, у которых нет мужчины для «волшебства»
Родительница одной из самых топовых героинь телепроекта «Дом-2» Марины Африкантовой – Татьяна Владимировна посоветовала женщинам, у которых нет мужчин для интимных отношений, обзавестись шваброй.
Считанные часы назад в интернете появился видеоролик, который буквально за несколько минут облетел все социальные сети. А все из-за того, что на записи запечатлен очередной прямой эфир Татьяны Владимировны Африкантовой.
Не секрет, что женщина, еще находясь на телепроекте «Дом-2», не единожды указывала на то, что считает себя, невзирая на возраст, моложе всех молодых. Более того, мать Марины воспринимает себя как настоящего эксперта не только в семейной жизни, но и в делах любовных.
Во всяком случае, именно эту тему Татьяна Владимировна подняла у себя на страничке в Instagram, с которой решила выйти в прямой эфир. Известно, что эту запись Африкантова-старшая сама распространила по Сети.
На видео родительница участницы реалити-шоу «Дом-2» дает советы женщинам, у которых нет мужчины для «волшебства». По словам Татьяны Владимировны, сексуальная жизнь очень важна для каждой девушки и женщины и именно поэтому считает нормой, если парочки занимаются сексом как минимум три раза в день.
К слову, Татьяна Владимировна посоветовала женщинам на крайний случай обзавестись шваброй.
Считанные часы назад в интернете появился видеоролик, который буквально за несколько минут облетел все социальные сети. А все из-за того, что на записи запечатлен очередной прямой эфир Татьяны Владимировны Африкантовой.
Не секрет, что женщина, еще находясь на телепроекте «Дом-2», не единожды указывала на то, что считает себя, невзирая на возраст, моложе всех молодых. Более того, мать Марины воспринимает себя как настоящего эксперта не только в семейной жизни, но и в делах любовных.
Во всяком случае, именно эту тему Татьяна Владимировна подняла у себя на страничке в Instagram, с которой решила выйти в прямой эфир. Известно, что эту запись Африкантова-старшая сама распространила по Сети.
На видео родительница участницы реалити-шоу «Дом-2» дает советы женщинам, у которых нет мужчины для «волшебства». По словам Татьяны Владимировны, сексуальная жизнь очень важна для каждой девушки и женщины и именно поэтому считает нормой, если парочки занимаются сексом как минимум три раза в день.
«В теле неудовлетворенном не может душа нормальная быть!», - подчеркнула Африкантова-старшая.
К слову, Татьяна Владимировна посоветовала женщинам на крайний случай обзавестись шваброй.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:03