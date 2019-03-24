Полина Гагарина рассказала, как чудом добралась до нужного аэропорта в Китае

О своих приключениях Полина Гагарина рассказала в микроблоге в Instagram. Звезда отметила, за последние три дня она очень сильно устала. Так, в Гуанчжоу знаменитости и ее семье купили билеты не на тот поезд, из-за чего им пришлось бежать на другой перрон, где для посадки оставалось всего 8 минут. Когда их встретили машины и забрали в аэропорт, ехать пришлось по встречной полосе движения, Гагарина, по ее словам, закрывала лицо от страха.По приезду в аэропорт неудачи Полины Гагариной не закончились. До конца регистрации оставалось 5 минут, но они успели, однако рейс отправлялся с другого выхода, куда нужно было добираться через весь аэропорт. В итоге артистка и ее семья были настолько вымотаны, что весь полет спали.Сейчас все дома и все хорошо, закончила публикацию Полина Гагарина. Звезда также отметила, что ее личный тренер должен гордиться звездой, ведь она смогла преодолеть такую насыщенную кардиотренировку.