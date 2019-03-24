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Полина Гагарина рассказала, как чудом добралась до нужного аэропорта в Китае

Певица Полина Гагарина рассказала о неприятностях, которые случились с ней перед полетом домой из Китая. Певице пришлось не только искать нужный выход в аэропорту, но и бежать, чтобы не опоздать на нужный рейс.
Полина Гагарина рассказала, как чудом добралась до нужного аэропорта в Китае

О своих приключениях Полина Гагарина рассказала в микроблоге в Instagram. Звезда отметила, за последние три дня она очень сильно устала. Так, в Гуанчжоу знаменитости и ее семье купили билеты не на тот поезд, из-за чего им пришлось бежать на другой перрон, где для посадки оставалось всего 8 минут. Когда их встретили машины и забрали в аэропорт, ехать пришлось по встречной полосе движения, Гагарина, по ее словам, закрывала лицо от страха.

По приезду в аэропорт неудачи Полины Гагариной не закончились. До конца регистрации оставалось 5 минут, но они успели, однако рейс отправлялся с другого выхода, куда нужно было добираться через весь аэропорт. В итоге артистка и ее семья были настолько вымотаны, что весь полет спали.

Сейчас все дома и все хорошо, закончила публикацию Полина Гагарина. Звезда также отметила, что ее личный тренер должен гордиться звездой, ведь она смогла преодолеть такую насыщенную кардиотренировку.



 
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ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 13:41

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