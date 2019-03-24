АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Redmi Note 7 стоит своих денег: Названы преимущества нового смартфона
EUR 72.59 USD 63.77
Курс валют на 23.03.2019

Анфиса Чехова в Абу-Даби устроила пляжную фотосессию с сыном Соломоном

Анфиса Чехова продолжает делиться с поклонниками интересными снимками с отпуска. Телеведущая вместе со своим сыном и другом отправилась в Абу-Даби, где старается посетить как можно больше достопримечательностей и набраться положительных эмоций.
Анфиса Чехова в Абу-Даби устроила пляжную фотосессию с сыном Соломоном

Так, недавно Анфиса Чехова примерила хитжаб, а сегодня она вместе с сыном Соломоном побывала на море, где сделала пляжную фотосессию. На снимках телеведущая предстала в слитном купальнике небесного цвета, а также солнцезащитных очках. Знаменитость держит наследника на руках, он обнимает и целует мать в щеку.

За считанные часы снимки Анфисы Чеховой набрали множество комментариев и лайков, многие отметили, что она поступает очень правильно и мудро, столько времени уделяя своему сыну. Впрочем, такое поведение звезды не удивительно, ведь недавно она говорила, что кроме наследника для нее нет дороже никого в мире.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 13:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Ростовской области в аварии погибли
Названы топ-5 способов экономии бензина
Вокалистка Spice Girls Мелани Браун
Составлен топ-5 самых популярных
Бренд Xiaomi вскоре выведет на мировой
Мать Марины Африкантовой дала совет
Ученые обнаружили мастер-ген
Полина Гагарина рассказала, как чудом
Анфиса Чехова в Абу-Даби устроила
Составлен ТОП-3 самых надежных
Вера Брежнева рассказала о своих
В Иерусалиме археологи обнаружили
Ксения Собчак рассказала подробности
В ТОП-5 подержанных авто по цене LADA
Меган Маркл и принц Гарри потратили на
Ольга Рапунцель уверена, что Дмитрий
Redmi Note 7 стоит своих денег: Названы
Ученые приблизились к разгадке тайны
Стаса Костюшкина с Солнцем на ладони
В горах Косово обнаружили трансформатор
Илон Маск готовит новую систему для
"Вернул 25 квартир в Астрахани":
Ученые создали миниатюрный
Битва "яблочных": Эксперты сравнили
Марат Башаров проживает вместе с
Ученые: Любители BDSM чаще сторонников
Юлия Ковальчук рассказала о любви к
В центре Москвы трое неизвестных избили
«Оргазм души»: Эвелина Бледанс
Ученые назвали ТОП-5 ощущающих
Просмотреть все новости