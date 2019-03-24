Анфиса Чехова в Абу-Даби устроила пляжную фотосессию с сыном Соломоном

Так, недавно Анфиса Чехова примерила хитжаб, а сегодня она вместе с сыном Соломоном побывала на море, где сделала пляжную фотосессию. На снимках телеведущая предстала в слитном купальнике небесного цвета, а также солнцезащитных очках. Знаменитость держит наследника на руках, он обнимает и целует мать в щеку.За считанные часы снимки Анфисы Чеховой набрали множество комментариев и лайков, многие отметили, что она поступает очень правильно и мудро, столько времени уделяя своему сыну. Впрочем, такое поведение звезды не удивительно, ведь недавно она говорила, что кроме наследника для нее нет дороже никого в мире.