Бренд Xiaomi вскоре выведет на мировой рынок Mi 9 SE





Вывод о планах Xiaomi представить недорогой аппарат Mi 9 SE на мировом рынке эксперты сделали, учитывая наличие в устройстве прошивки стабильной версии MIUI 10.2. Здесь имеются некоторые программы от Google и доступны разные языки. Специалисты сомневаются, что гаджет с глобальным вариантом прошивки разрабатывался китайским брендом исключительно для внутренних потребителей.Вскоре, уверены эксперты, Mi 9 SE, базирующийся на Snapdragon 712, выйдет за пределы Поднебесной и появится в торговых точках других стран. Бюджетный смартфон оснащен дисплеем с диагональю на 6,0 дюймов, основной камерой с тремя датчиками на 48/13/8 Мп и АКБ на 3070 мАч. Гаджет обладает ОЗУ на 6 ГБ и ПЗУ на 128 ГБ.