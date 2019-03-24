Бренд Xiaomi вскоре выведет на мировой рынок Mi 9 SE
Бренд Xiaomi выпустил на рынок Китая флагмана Mi 9 и бюджетного смартфона Mi 9 SE. «Младшая» новинка пока доступна на территории Поднебесной, но вскоре может выйти за ее пределы.
Вывод о планах Xiaomi представить недорогой аппарат Mi 9 SE на мировом рынке эксперты сделали, учитывая наличие в устройстве прошивки стабильной версии MIUI 10.2. Здесь имеются некоторые программы от Google и доступны разные языки. Специалисты сомневаются, что гаджет с глобальным вариантом прошивки разрабатывался китайским брендом исключительно для внутренних потребителей.
Вскоре, уверены эксперты, Mi 9 SE, базирующийся на Snapdragon 712, выйдет за пределы Поднебесной и появится в торговых точках других стран. Бюджетный смартфон оснащен дисплеем с диагональю на 6,0 дюймов, основной камерой с тремя датчиками на 48/13/8 Мп и АКБ на 3070 мАч. Гаджет обладает ОЗУ на 6 ГБ и ПЗУ на 128 ГБ.
Вывод о планах Xiaomi представить недорогой аппарат Mi 9 SE на мировом рынке эксперты сделали, учитывая наличие в устройстве прошивки стабильной версии MIUI 10.2. Здесь имеются некоторые программы от Google и доступны разные языки. Специалисты сомневаются, что гаджет с глобальным вариантом прошивки разрабатывался китайским брендом исключительно для внутренних потребителей.
Вскоре, уверены эксперты, Mi 9 SE, базирующийся на Snapdragon 712, выйдет за пределы Поднебесной и появится в торговых точках других стран. Бюджетный смартфон оснащен дисплеем с диагональю на 6,0 дюймов, основной камерой с тремя датчиками на 48/13/8 Мп и АКБ на 3070 мАч. Гаджет обладает ОЗУ на 6 ГБ и ПЗУ на 128 ГБ.
Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:04