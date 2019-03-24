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Эксперты перечислили действия с МКПП, которые водители со стажем никогда не делают

Специалисты назвали главные действия с МКПП, которые водители со стажем никогда не делают. Эксперты отмечают плохую привычку держать на сцеплении левую ногу.
Эксперты перечислили действия с МКПП, которые водители со стажем никогда не делают

Это мешает нормально устроиться водителю за рулём. При этом у человека начинают быстро уставать ноги и спина. При чрезмерном надавливании на педаль сцепления изнашивается выжимной подшипник. Многие новички неправильно выбирают передачу, слишком рано переключаются на повышенную либо пониженную. Многие водители ездят на сцеплении, не пользуясь стояночным тормозом. Данный способ хорош в случае однократного использования, но в пробках водитель устанет постоянно выжимать сцепление. Поэтому важно правильно трогаться в авто с ручника, это поможет сохранить силы, нервы, а также диски сцепления. Многие водители, находясь на светофоре, держат выжатым сцепление и не выключают передачу. Профессионалы рекомендуют приучать экономить силы, переключаясь на нейтральную передачу, выжимая только тормоз.

Специалисты не советуют держать постоянно руку на КПП, так как от постоянной нагрузки происходит изнашивание резиновых и пластиковых втулок. При этом рукоятка разбалтывается.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:56

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