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Названы топ-5 способов экономии бензина

Стоимость бензина постоянно растет, поэтому владельцам машин приходится искать решение данной проблемы. Специалисты назвали топ-5 способов экономии топлива.
Названы топ-5 способов экономии бензина

Конечно, самый простой способ сэкономить на топливе - купить электрический автомобиль, но далеко не у всех есть возможность его приобрести в связи с высокой себестоимостью.

В первую очередь, нужно плавно тормозить. Включенный кондиционер также расходует большое количество бензина, поэтому от него лучше вовсе отказаться. До трети горючего сэкономит встроенный помощник, который указывает, когда переключать передачи.

Установка ГБО может решить данную проблему, так как цена на газ гораздо ниже, чем на бензин. Последнее, что советуют эксперты, это ухаживать за автомобилем и периодически посещать СТО.



 
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Экономика
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 14:32

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