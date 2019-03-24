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Составлен ТОП-3 самых надежных внедорожников 2019 года

Автоэксперты, проанализировав отзывы владельцев внедорожников и статистику поломок, составили ТОП-3 наиболее надежных моделей SUV-класса 2019 года. В соответствующем рейтинге лидирует Land Cruiser Prado марки Toyota.
Составлен ТОП-3 самых надежных внедорожников 2019 года

Японский внедорожник стоимостью от 2,4 млн рублей обладает рамной конструкцией и неразрезным задним мостом. Полноприводную модель с высоким уровнем проходимости эксперты называют самой надежной и комфортной из машин, представленных в 2019 году.

Автомобиль Pajero Sport производства Mitsubishi определили на вторую позицию. SUV-модель, оцененная в сумму от 2,3 млн рублей, может похвастаться особенностями, характерными для лучших представителей своего класса.

В ТОП-3 самых надежных внедорожников вошло авто Subaru Forester, стартовая цена которого составляет 2 млн рублей. Машина, имеющая полный привод, оснащена многодисковой муфтой на электроуправлении.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:26

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