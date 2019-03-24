В Иерусалиме археологи обнаружили древний кувшин с лицом
При раскопках в городе Давида, старейшем районе Иерусалима, учёные нашли фрагменты древнего кувшина с лицом. Археологи отнесли артефакт к так называемому персидскому периоду. Черепки гончарного изделия датируются 4-5 веками до н. э.
Исследователи считают, что находка является уникальной. О предполагаемом периоде изготовления кувшина проинформировали в Управлении древностей Израиля. Археологи из Тель-Авива высказали свое мнение. Найти керамические изделия или их обломки указанной эпохи является большой честью, отмечают эксперты. Находка сделана в еврейский праздник Пурим. На одном из фрагментов кувшина изображены нос, глаза и часть рта. Специалисты отметили, что артефакт является первым среди гончарных изделий персидской эпохи, обнаруженных в указанном регионе. Названный период еврейской истории получил расцвет на протяжении 150 лет. Его начало относят к шестому веку, это произошло после вторжения и завоевания Вавилонии Киром Великим.
Развитие данного географического образования завершилось в первой половине четвёртого века. Это произошло после персидского похода, предпринятого Александром Македонским, он положил конец Персидской империи.
Исследователи считают, что находка является уникальной. О предполагаемом периоде изготовления кувшина проинформировали в Управлении древностей Израиля. Археологи из Тель-Авива высказали свое мнение. Найти керамические изделия или их обломки указанной эпохи является большой честью, отмечают эксперты. Находка сделана в еврейский праздник Пурим. На одном из фрагментов кувшина изображены нос, глаза и часть рта. Специалисты отметили, что артефакт является первым среди гончарных изделий персидской эпохи, обнаруженных в указанном регионе. Названный период еврейской истории получил расцвет на протяжении 150 лет. Его начало относят к шестому веку, это произошло после вторжения и завоевания Вавилонии Киром Великим.
Развитие данного географического образования завершилось в первой половине четвёртого века. Это произошло после персидского похода, предпринятого Александром Македонским, он положил конец Персидской империи.
Наука
Добавил: Ким Герман Сегодня, 13:18