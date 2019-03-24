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Ясновидящая Марианна Абравитова: Майкл Джексон был асексуалом и не насиловал детей

Ясновидящая Марианна Абравитова заявила, что известного певца оклеветали, так как он не являлся педофилом. По словам ведуньи, бывшие друзья Майкла Джексона предали его память за большие деньги.
Ясновидящая Марианна Абравитова: Майкл Джексон был асексуалом и не насиловал детей

Фильм-разоблачение, который называется «Покидая Неверленд», рассказывает, как двое мальчиков, работавших вместе с Джексоном, подверглись сексуальному насилию со стороны певца. Часть людей поверили рассказу, считая звезду чудовищем. При этом другие отстаивают честное имя Джексона. Тем более, что в свое время певец предстал перед судом, где его оправдали. Вследствие того, что он уже мёртв, нельзя доказать его невиновность либо вину. Вместе с этим Ясновидящая Марианна Абравитова заявила, что Джексон никогда не насиловал детей. Данная неправда была придумана для пиара, а также наживы на его имени.

По словам ясновидящей, Майкл Джексон был вообще асексуалом. Вследствие этого он данной темой в принципе не интересовался.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:48

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