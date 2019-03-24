Ясновидящая Марианна Абравитова: Майкл Джексон был асексуалом и не насиловал детей





Фильм-разоблачение, который называется «Покидая Неверленд», рассказывает, как двое мальчиков, работавших вместе с Джексоном, подверглись сексуальному насилию со стороны певца. Часть людей поверили рассказу, считая звезду чудовищем. При этом другие отстаивают честное имя Джексона. Тем более, что в свое время певец предстал перед судом, где его оправдали. Вследствие того, что он уже мёртв, нельзя доказать его невиновность либо вину. Вместе с этим Ясновидящая Марианна Абравитова заявила, что Джексон никогда не насиловал детей. Данная неправда была придумана для пиара, а также наживы на его имени.По словам ясновидящей, Майкл Джексон был вообще асексуалом. Вследствие этого он данной темой в принципе не интересовался.