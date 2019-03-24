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Вокалистка Spice Girls Мелани Браун призналась в интимной связи с коллегой Джери Холливэлл

Мелани Браун, вокалистка Spice Girls, призналась в интимной связи со своей коллегой по группе Джери Холливэлл. Секс между ними, отметила певица, случился всего один раз.
Вокалистка Spice Girls Мелани Браун призналась в интимной связи с коллегой Джери Холливэлл

В последствие произошедшее воспринималось участницами Spice Girls с юмором. Однако подобные признания впервые прозвучали во всеуслышание, и Браун переживает, что откровения могут иметь негативные последствия для их с Холливэлл отношений. Подруга Mel B сейчас счастлива в браке и может неоднозначно воспринять заявление коллеги по группе.

Коллектив Spice Girls, пользовавшийся огромной популярностью в 90-е решил воссоединиться для турне по Великобритании, но без Виктории Бекхем, не готовой бросить семью ради мизерного, по ее меркам, гонорара. Артистки планируют переписать несколько своих знаменитых хитов. Скандальное заявление Браун об интимной связи с Холливэлл другие участницы группы не комментируют.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:24

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