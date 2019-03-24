Ольга Рапунцель уверена, что Дмитрий Дмитренко женился на ней, чтобы задержаться на «Доме-2»
«Бренд» реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель убеждена, что ее любимый супруг Дмитрий Дмитренко позвал ее замуж только потому, что хотел продлить свое нахождение на проекте.
По словам длинноволосой красавицы, ей уже надоело замалчивать то, сколько раз избранник подставлял ее, поэтому она намерена все рассказать телезрителям и ведущим телешоу.
Несколько часов назад в социальных сетях появился видеоролик, на котором Рапунцель и Дмитренко в очередной раз решили обсудить свои семейные проблемы, а если быть точнее, кто же на самом деле виноват в них.
Нужно сказать, что запись начинается со слов Дмитрия, который пытается успокоить встревоженную супругу. Впрочем, Ольга не хочет слушать мужа и в очередной раз принимается во всем обвинять именно его.
Правда, телезрителей «Дома-2» заинтересовали совсем другие слова Ольги. Дело в том, что «бренд» поспешила сделать вывод, почему же Дмитрий все-таки женился на ней. Рапунцель убеждена, что вся причина в проекте, на котором Дмитренко хотел задержаться.
По словам длинноволосой красавицы, ей уже надоело замалчивать то, сколько раз избранник подставлял ее, поэтому она намерена все рассказать телезрителям и ведущим телешоу.
Несколько часов назад в социальных сетях появился видеоролик, на котором Рапунцель и Дмитренко в очередной раз решили обсудить свои семейные проблемы, а если быть точнее, кто же на самом деле виноват в них.
Нужно сказать, что запись начинается со слов Дмитрия, который пытается успокоить встревоженную супругу. Впрочем, Ольга не хочет слушать мужа и в очередной раз принимается во всем обвинять именно его.
«Ты меня и так хорошенько здесь за много лет подставлял..в каком свете..Да..Я столько замалчивала, тебе подыгрывала! А ты заигрался здесь! Продолжаешь играть в свою игру..», - заявляет Рапунцель.
Правда, телезрителей «Дома-2» заинтересовали совсем другие слова Ольги. Дело в том, что «бренд» поспешила сделать вывод, почему же Дмитрий все-таки женился на ней. Рапунцель убеждена, что вся причина в проекте, на котором Дмитренко хотел задержаться.
«Зацепился за меня, за девочку, которая действительно яркая, медийная, пробивная.. Решил тут задержаться на проекте..», - отметила Ольга.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:58