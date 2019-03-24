Ольга Рапунцель уверена, что Дмитрий Дмитренко женился на ней, чтобы задержаться на «Доме-2»

«Ты меня и так хорошенько здесь за много лет подставлял..в каком свете..Да..Я столько замалчивала, тебе подыгрывала! А ты заигрался здесь! Продолжаешь играть в свою игру..», - заявляет Рапунцель.

«Зацепился за меня, за девочку, которая действительно яркая, медийная, пробивная.. Решил тут задержаться на проекте..», - отметила Ольга.



