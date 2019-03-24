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Меган Маркл и принц Гарри потратили на ремонт особняка 4 миллиона долларов

Принц Гарри вместе со свей супругой Меган Маркл сейчас делают ремонтные работы в своём особняке. На эти нужды супруги уже потратили около 4 000 000 долларов.
Меган Маркл и принц Гарри потратили на ремонт особняка 4 миллиона долларов

В скором времени Меган Маркл родит своему супругу принцу Гарри первенца. Поэтому пара решила затеять ремонтные работы в загородном доме, на нужды которого уже потратили 4 000 000 долларов. Выяснилось, что королевская семья выделила 66 000 долларов на шумоизоляцию в своем новом жилище.

Маркл и принц Гарри сделали это для того, чтобы им не мешали звуки летящих самолетов, так как их дом находится недалеко от аэропорта Хитроу. Стоит отметить, что из воздушной гавани каждые полчаса в среднем выполняется 14 рейсов.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:00

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