Меган Маркл и принц Гарри потратили на ремонт особняка 4 миллиона долларов





В скором времени Меган Маркл родит своему супругу принцу Гарри первенца. Поэтому пара решила затеять ремонтные работы в загородном доме, на нужды которого уже потратили 4 000 000 долларов. Выяснилось, что королевская семья выделила 66 000 долларов на шумоизоляцию в своем новом жилище.Маркл и принц Гарри сделали это для того, чтобы им не мешали звуки летящих самолетов, так как их дом находится недалеко от аэропорта Хитроу. Стоит отметить, что из воздушной гавани каждые полчаса в среднем выполняется 14 рейсов.