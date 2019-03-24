Redmi Note 7 стоит своих денег: Названы преимущества нового смартфона

Характеристики Redmi Note 7

Особенности Redmi Note 7

Дизайн корпуса

Итоги





В качестве основы для смартфона был выбран процессор Qualcomm Snapdragon 660. Чип не является инновационным, но в свое время получил массу хороших отзывов от пользователей благодаря высокой производительности. С мобильными играми и приложениями со средними требованиями он справляется отлично. Также смартфон отличается качественным встроенным видеоадаптером. Это означает, что он подходит для воспроизведения любого развлекательного контента. Вместе с Qualcomm Snapdragon 660 устанавливают 3 и 4 гигабайта оперативной памяти в зависимости от версии. Объем ПЗУ составляет 32 и 64 гигабайт соответственно. Для любителей фото и видео на смартфоне имеется возможность подключения дополнительной памяти или внешнего запоминающего устройства. В целом производительность бюджетного прибора может посоревноваться со многими современными представителями более дорогих серий и даже с некоторыми флагманами.В первую очередь при осмотре смартфона бросается в глаза диагональ его дисплея, составляющая 6,3 дюйма. Еще несколько лет назад такие устройства были сравнимы с планшетами или фаблетами, но сейчас все флагманы располагают достаточно большим экраном. Разрешение дисплея при этом составляет 2380 на 1080 точек, то есть соотношение сторон 18:9. Такая особенность дает возможность не только с удобством пользоваться приложениями и играми, но и смотреть любимые фильмы. За защиту экрана от повреждений отвечает Corning Gorilla Glass 5, неоднократно проходившая испытания на прочность. Второй важной особенностью смартфона является двойная основная камера. Ранее такая опция была доступна только на флагманах, но сейчас даже небольшие китайские бренды используют ее в качестве изюминки для привлечения клиентов. В отличие от таких приборов, Redmi Note 7 делает действительно хорошие снимки. Пользователи получают возможность снимать ролики в разрешении 4K, но только с 24 кадрами в секунду.Визуальные характеристики смартфонов в последнее время перестали быть их отличительной чертой. Каждое устройство выглядит стандартно, так как в моду вошли безрамочные дисплеи. Из-за этого рассуждать долго о дизайне нового Redmi Note 7 не получится. В то же время, разработчики китайского смартфона решили все же внести некую изюминку в его внешний вид, разместив камеру и переговорный динамик в верхней части на небольшом вырезе в форме капли. На тыльной стороне тоже ничего интересного не наблюдается — двойная камера на отдельной площадке не привлекает внимание, а логотип компании и вспышка красуются ближе к центру. Главной особенностью прибора является его градиентная покраска. Из-за нее смартфон смотрится стильно и даже немного футуристически. На выбор пользователя представлены всего несколько цветовых решений, но из-за пастельного тона все они смотрятся однообразно. Даже серый и розовый гаджеты из-за тусклого оттенка достаточно сложно отличить. Рамки устройства выполнены в классическом закругленном стиле, придавая смартфону элегантности и дороговизны. Также компания Xiaomi решила отказаться от небольших полосок по бокам в угоду целостности моноблока. Примечательно, что ранее под ними скрывались антенны, но сейчас из переместили внутрь корпуса. На приеме сигнала это никак не отразилось. Все кнопки, среди которых переключение громкости, «домой» и блокировка, остались на своих местах.Продажи устройства в России должны начаться с 28 марта по стоимости от 14 тысяч рублей. За такой ценник сейчас пользователи могут себе позволить купить бюджетный прибор с минимальным набором технических характеристик. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что новый смартфон стоит своих денег. Пока на рынке сложно найти его аналоги в таком же ценовом диапазоне. Полноценные выводы о его производительности и практичности можно будет сделать уже после его появления в магазинах.