АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Redmi Note 7 стоит своих денег: Названы преимущества нового смартфона
EUR 72.59 USD 63.77
Курс валют на 23.03.2019

Ученые приблизились к разгадке тайны древнейшей Индской цивилизации

Ученые изучают скелет человека, обнаруженный в пустыне Качский Ранн, в Индии, его возраст составляет около 5 тысяч лет. Необходимо определить, относится ли он к представителям Индской цивилизации или следует говорить о древних ариях.
Ученые приблизились к разгадке тайны древнейшей Индской цивилизации

В долине Инда, заявляют ученые, возникла одна из древнейших цивилизаций, самые известные города назывались Мохенджо-Даро и Хараппа. В Гуджарате, западном штате страны, в пустынной местности Качский Ранн, обнаружили 250 захоронений, самую уникальную из могил относят к III тыс. до н. э. В пустыне Западного штата Гуджарат найден скелет человека. В древности здесь находилась цивилизация, образовавшаяся в долине реки Инд.

Учёные отмечают крайнюю важность артефакта. Его уникальность заключается в том, что останков людей с той поры сохранилось не так много. Важным является вопрос об этнической принадлежности жителей древней Индской цивилизации. Специалисты предполагают определить это, исследовав скелет, с этой целью его направили в Керальский университет.

Следует установить возраст, половую принадлежность и предлагаемую причину смерти человека. Согласно гипотезе, древняя цивилизация создана доарийским населением Индостана. С середины II тыс. до н. э. в регион пришли кочевые племена ариев.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Ким Герман Сегодня, 12:44

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В ТОП-5 подержанных авто по цене LADA
Меган Маркл и принц Гарри потратили на
Ольга Рапунцель уверена, что Дмитрий
Redmi Note 7 стоит своих денег: Названы
Ученые приблизились к разгадке тайны
Стаса Костюшкина с Солнцем на ладони
В горах Косово обнаружили трансформатор
Илон Маск готовит новую систему для
"Вернул 25 квартир в Астрахани":
Ученые создали миниатюрный
Битва "яблочных": Эксперты сравнили
Марат Башаров проживает вместе с
Ученые: Любители BDSM чаще сторонников
Юлия Ковальчук рассказала о любви к
В центре Москвы трое неизвестных избили
«Оргазм души»: Эвелина Бледанс
Ученые назвали ТОП-5 ощущающих
Ученые объяснили возникновение во
Исследование: Большинство операций с
Алла Пугачева в день рождения
Флагман OnePlus 7 показали со всех
Звезда «Голоса» Светлана Феодулова и ее
Дочерний бренд Volkswagen Jetta
Виктория Лопырева опубликовала
Китайские учёные разработали
Названы три признака использования в
Ольга Кормухина рассказала о своем
В Соединённых Штатах с ужасом
В Сети представили дизайн компактного и
Пошуметь и устроить громкие овации: The
Просмотреть все новости