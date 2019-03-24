Ученые приблизились к разгадке тайны древнейшей Индской цивилизации
Ученые изучают скелет человека, обнаруженный в пустыне Качский Ранн, в Индии, его возраст составляет около 5 тысяч лет. Необходимо определить, относится ли он к представителям Индской цивилизации или следует говорить о древних ариях.
В долине Инда, заявляют ученые, возникла одна из древнейших цивилизаций, самые известные города назывались Мохенджо-Даро и Хараппа. В Гуджарате, западном штате страны, в пустынной местности Качский Ранн, обнаружили 250 захоронений, самую уникальную из могил относят к III тыс. до н. э. В пустыне Западного штата Гуджарат найден скелет человека. В древности здесь находилась цивилизация, образовавшаяся в долине реки Инд.
Учёные отмечают крайнюю важность артефакта. Его уникальность заключается в том, что останков людей с той поры сохранилось не так много. Важным является вопрос об этнической принадлежности жителей древней Индской цивилизации. Специалисты предполагают определить это, исследовав скелет, с этой целью его направили в Керальский университет.
Следует установить возраст, половую принадлежность и предлагаемую причину смерти человека. Согласно гипотезе, древняя цивилизация создана доарийским населением Индостана. С середины II тыс. до н. э. в регион пришли кочевые племена ариев.
В долине Инда, заявляют ученые, возникла одна из древнейших цивилизаций, самые известные города назывались Мохенджо-Даро и Хараппа. В Гуджарате, западном штате страны, в пустынной местности Качский Ранн, обнаружили 250 захоронений, самую уникальную из могил относят к III тыс. до н. э. В пустыне Западного штата Гуджарат найден скелет человека. В древности здесь находилась цивилизация, образовавшаяся в долине реки Инд.
Учёные отмечают крайнюю важность артефакта. Его уникальность заключается в том, что останков людей с той поры сохранилось не так много. Важным является вопрос об этнической принадлежности жителей древней Индской цивилизации. Специалисты предполагают определить это, исследовав скелет, с этой целью его направили в Керальский университет.
Следует установить возраст, половую принадлежность и предлагаемую причину смерти человека. Согласно гипотезе, древняя цивилизация создана доарийским населением Индостана. С середины II тыс. до н. э. в регион пришли кочевые племена ариев.
Наука
Добавил: Ким Герман Сегодня, 12:44