Стаса Костюшкина с Солнцем на ладони поклонники сравнили с Атлантом

Костюшкин кроме вокального таланта имеет отличное чувство юмора. Аккаунт артиста пестрит необычными публикациями, где он предстаёт перед фанатами в разных ситуациях. Под новым снимком певец отметил, что в Таиланде ему удалось реализовать свою давнюю мечту, а именно сделать такой снимок. Пост знаменитости за четыре часа собрал свыше 12 тысяч одобрительных лайков и более 240 комментариев. Подписчики особо выделили физические данные своего кумира.Некоторые фолловеры соцсети сравнили Костюшкина с Гераклом и Атлантом, а другие фанаты назвали певца древнегреческим богом. Поклонники также отметили, что всем мужчинам стоит брать пример с вокалиста.