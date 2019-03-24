АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Redmi Note 7 стоит своих денег: Названы преимущества нового смартфона
EUR 72.59 USD 63.77
Курс валют на 23.03.2019

Стаса Костюшкина с Солнцем на ладони поклонники сравнили с Атлантом

Стас Костюшкин в своем Instagram-аккаунте обнародовал новое фото, на котором изображено, как певец держит на ладони Солнце. Большинство поклонников сравнили певца с древнегреческим могучим титаном Атлантом.
Стаса Костюшкина с Солнцем на ладони поклонники сравнили с Атлантом

Костюшкин кроме вокального таланта имеет отличное чувство юмора. Аккаунт артиста пестрит необычными публикациями, где он предстаёт перед фанатами в разных ситуациях. Под новым снимком певец отметил, что в Таиланде ему удалось реализовать свою давнюю мечту, а именно сделать такой снимок. Пост знаменитости за четыре часа собрал свыше 12 тысяч одобрительных лайков и более 240 комментариев. Подписчики особо выделили физические данные своего кумира.

Некоторые фолловеры соцсети сравнили Костюшкина с Гераклом и Атлантом, а другие фанаты назвали певца древнегреческим богом. Поклонники также отметили, что всем мужчинам стоит брать пример с вокалиста.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:36

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Меган Маркл и принц Гарри потратили на
Ольга Рапунцель уверена, что Дмитрий
Redmi Note 7 стоит своих денег: Названы
Ученые приблизились к разгадке тайны
Стаса Костюшкина с Солнцем на ладони
В горах Косово обнаружили трансформатор
Илон Маск готовит новую систему для
"Вернул 25 квартир в Астрахани":
Ученые создали миниатюрный
Битва "яблочных": Эксперты сравнили
Марат Башаров проживает вместе с
Ученые: Любители BDSM чаще сторонников
Юлия Ковальчук рассказала о любви к
В центре Москвы трое неизвестных избили
«Оргазм души»: Эвелина Бледанс
Ученые назвали ТОП-5 ощущающих
Ученые объяснили возникновение во
Исследование: Большинство операций с
Алла Пугачева в день рождения
Флагман OnePlus 7 показали со всех
Звезда «Голоса» Светлана Феодулова и ее
Дочерний бренд Volkswagen Jetta
Виктория Лопырева опубликовала
Китайские учёные разработали
Названы три признака использования в
Ольга Кормухина рассказала о своем
В Соединённых Штатах с ужасом
В Сети представили дизайн компактного и
Пошуметь и устроить громкие овации: The
В Кузбассе обнаружили труп мужчины
Просмотреть все новости