Стаса Костюшкина с Солнцем на ладони поклонники сравнили с Атлантом
Стас Костюшкин в своем Instagram-аккаунте обнародовал новое фото, на котором изображено, как певец держит на ладони Солнце. Большинство поклонников сравнили певца с древнегреческим могучим титаном Атлантом.
Костюшкин кроме вокального таланта имеет отличное чувство юмора. Аккаунт артиста пестрит необычными публикациями, где он предстаёт перед фанатами в разных ситуациях. Под новым снимком певец отметил, что в Таиланде ему удалось реализовать свою давнюю мечту, а именно сделать такой снимок. Пост знаменитости за четыре часа собрал свыше 12 тысяч одобрительных лайков и более 240 комментариев. Подписчики особо выделили физические данные своего кумира.
Некоторые фолловеры соцсети сравнили Костюшкина с Гераклом и Атлантом, а другие фанаты назвали певца древнегреческим богом. Поклонники также отметили, что всем мужчинам стоит брать пример с вокалиста.
Костюшкин кроме вокального таланта имеет отличное чувство юмора. Аккаунт артиста пестрит необычными публикациями, где он предстаёт перед фанатами в разных ситуациях. Под новым снимком певец отметил, что в Таиланде ему удалось реализовать свою давнюю мечту, а именно сделать такой снимок. Пост знаменитости за четыре часа собрал свыше 12 тысяч одобрительных лайков и более 240 комментариев. Подписчики особо выделили физические данные своего кумира.
Некоторые фолловеры соцсети сравнили Костюшкина с Гераклом и Атлантом, а другие фанаты назвали певца древнегреческим богом. Поклонники также отметили, что всем мужчинам стоит брать пример с вокалиста.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:36