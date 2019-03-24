Юлия Ковальчук рассказала о любви к пешим прогулкам с подругами и в одиночестве

Артистке нравится вдыхать незнакомые ароматы, рассматривать все вокруг. Иногда на прогулках звезде удается написать несколько строк для новой песни. Знаменитость призналась, что именно так родилась ее композиция «Я слушаю море»: в тот момент она в одиночестве сидела на камнях в лагуне. Ковальчук очень любит прогулки с подругами, когда можно «перемыть кому-то косточки».Певица на фото запечатлена одна и в веселой компании. Для прогулки артистка выбрала удобную одежду и обувь – обтягивающие джинсы, стильную клетчатую рубашку и светлые кроссовки. Ковальчук поинтересовалась, с какой «музыкой в ушах» гуляют фолловеры. Некоторые признались, что любят слушать песни ее мужа Алексея Чумакова, но большинство предпочитает наслаждаться звуками природы.