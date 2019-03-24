"Вернул 25 квартир в Астрахани": Анастасия Волочкова прокомментировала 25-миллионный иск к бывшему возлюбленному
Российская балерина Анастасия Волочкова несколько лет назад рассталась с бизнесменом Игорем Вдовиным, но некоторые вопросы до сих пор так и не решены. В одном из выпусков телевизионного шоу «Звезды сошлись» светская львица прокомментировала 25-миллионный иск к бывшему возлюбленному.
В феврале этого года появились данные о денежных требованиях Анастасии Волочковой к Игорю Вдовину. Долгое время она рассказывала лишь о дуэте с Никитой Джигурдой, игнорируя вопросы о данной ситуации, но на одном из телешоу она недавно все-таки поделилась об этом.
Известная танцовщица 13 лет назад родила предпринимателю Игорю Вдовину дочь Ариадну. По ее словам, девочка носит ее фамилию из-за неблагозвучности отцовской. В свое время пара сыграла роскошную свадьбу, но при этом официально брак так и не оформила.
Волочкова заявила, что бывший спутник жизни должен ей 3 млн. долларов. Вместо денег он вернул ей 25 квартир, которые находятся в Астрахани, но такое положение дел не удовлетворило знаменитость.
Данный спор длится уже более 10 лет. Ситуация осложняется тем, что о договоренности известно лишь со слов балерины, так как расписки она с бизнесмена не брала. Анастасия Волочкова утверждает, что ей было обещано 30% сверху, а перспектива продажи недвижимости ее не устраивает.
Звезда подтвердила информацию об обращении в правоохранительные органы. Также она заявила, что в сложившейся ситуации будет идти до конца.
В феврале этого года появились данные о денежных требованиях Анастасии Волочковой к Игорю Вдовину. Долгое время она рассказывала лишь о дуэте с Никитой Джигурдой, игнорируя вопросы о данной ситуации, но на одном из телешоу она недавно все-таки поделилась об этом.
Известная танцовщица 13 лет назад родила предпринимателю Игорю Вдовину дочь Ариадну. По ее словам, девочка носит ее фамилию из-за неблагозвучности отцовской. В свое время пара сыграла роскошную свадьбу, но при этом официально брак так и не оформила.
Волочкова заявила, что бывший спутник жизни должен ей 3 млн. долларов. Вместо денег он вернул ей 25 квартир, которые находятся в Астрахани, но такое положение дел не удовлетворило знаменитость.
Данный спор длится уже более 10 лет. Ситуация осложняется тем, что о договоренности известно лишь со слов балерины, так как расписки она с бизнесмена не брала. Анастасия Волочкова утверждает, что ей было обещано 30% сверху, а перспектива продажи недвижимости ее не устраивает.
Звезда подтвердила информацию об обращении в правоохранительные органы. Также она заявила, что в сложившейся ситуации будет идти до конца.
ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 12:13