«Оргазм души»: Эвелина Бледанс искупалась в холодном море на отдыхе в Турции

Бледанс рассказала, что никогда не бывала в Турции в конце марта. Вода в море оказалась очень холодной, но актриса не устояла перед соблазном и, несмотря на отговоры и свое «сопливое состояние», решила после кормления чаек поплавать. Как видно на ролике, знаменитость купалась одна. Телезвезда отметила, что в такие моменты она особенно чувствует «нереальный оргазм души и тела» и благодарит высшие силы за «счастье жить».Поклонники Бледанс восхитились ее смелостью и поинтересовались температурой воды. Многие отметили, что купание в холодном море очень полезно - закаляет, заряжает силой и энергией. Фолловеры обратили внимание на чистоту водоема и посоветовали звезде искупаться нагишом, чтобы почувствовать себя русалкой.