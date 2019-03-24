АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Redmi Note 7 стоит своих денег: Названы преимущества нового смартфона
EUR 72.59 USD 63.77
Курс валют на 23.03.2019

«Оргазм души»: Эвелина Бледанс искупалась в холодном море на отдыхе в Турции

Эвелина Бледанс отправилась вместе с сыном отдыхать в Турцию. В личном Instagram-аккаунте знаменитость представила видео своего купания в холодном море и призналась, что в такие моменты испытывает «оргазм души».
«Оргазм души»: Эвелина Бледанс искупалась в холодном море на отдыхе в Турции

Бледанс рассказала, что никогда не бывала в Турции в конце марта. Вода в море оказалась очень холодной, но актриса не устояла перед соблазном и, несмотря на отговоры и свое «сопливое состояние», решила после кормления чаек поплавать. Как видно на ролике, знаменитость купалась одна. Телезвезда отметила, что в такие моменты она особенно чувствует «нереальный оргазм души и тела» и благодарит высшие силы за «счастье жить».

Поклонники Бледанс восхитились ее смелостью и поинтересовались температурой воды. Многие отметили, что купание в холодном море очень полезно - закаляет, заряжает силой и энергией. Фолловеры обратили внимание на чистоту водоема и посоветовали звезде искупаться нагишом, чтобы почувствовать себя русалкой.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:33

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В ТОП-5 подержанных авто по цене LADA
Меган Маркл и принц Гарри потратили на
Ольга Рапунцель уверена, что Дмитрий
Redmi Note 7 стоит своих денег: Названы
Ученые приблизились к разгадке тайны
Стаса Костюшкина с Солнцем на ладони
В горах Косово обнаружили трансформатор
Илон Маск готовит новую систему для
"Вернул 25 квартир в Астрахани":
Ученые создали миниатюрный
Битва "яблочных": Эксперты сравнили
Марат Башаров проживает вместе с
Ученые: Любители BDSM чаще сторонников
Юлия Ковальчук рассказала о любви к
В центре Москвы трое неизвестных избили
«Оргазм души»: Эвелина Бледанс
Ученые назвали ТОП-5 ощущающих
Ученые объяснили возникновение во
Исследование: Большинство операций с
Алла Пугачева в день рождения
Флагман OnePlus 7 показали со всех
Звезда «Голоса» Светлана Феодулова и ее
Дочерний бренд Volkswagen Jetta
Виктория Лопырева опубликовала
Китайские учёные разработали
Названы три признака использования в
Ольга Кормухина рассказала о своем
В Соединённых Штатах с ужасом
В Сети представили дизайн компактного и
Пошуметь и устроить громкие овации: The
Просмотреть все новости