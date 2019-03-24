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Исследование: Большинство операций с биткоинами являются обманом

Эксперты компании Bitwise обнаружили, что большая часть торговли биткоинами на рынке сегодня - это афера. Выводы основаны на анализе топ-81 криптообменников, где было обнаружено, что они сообщают о совокупном ежедневном объеме биткоинов в размере 6 миллиардов долларов, но, по-видимому, только 273 миллиона долларов являются законными.
Исследование: Большинство операций с биткоинами являются обманом

Мэтью Хоуган, исследователь и эксперт компании Bitwise отметил, что при изучении его командой рынка криптовалюты они пришли к выводу, что большинство операций вводят в заблуждение потенциальных клиентов. Только недавно биткоины пользовались огромной популярностью, чем решили воспользоваться мошенники. 90% рынка криптовалюты - это обман, утверждают эксперты.

Также специалисты дали несколько советов тем, кто намерен инвестировать свои деньги в биткоины. Лучше, по мнению исследователей, использовать ту платформу, которой отдают предпочтения люди, знакомые с рынком криптовалют. Если среди знакомых таких нет, можно обратиться к специалистам, ведь вернуть средства после вложения в аферу не получится.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 11:09

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