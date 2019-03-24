Исследование: Большинство операций с биткоинами являются обманом





Мэтью Хоуган, исследователь и эксперт компании Bitwise отметил, что при изучении его командой рынка криптовалюты они пришли к выводу, что большинство операций вводят в заблуждение потенциальных клиентов. Только недавно биткоины пользовались огромной популярностью, чем решили воспользоваться мошенники. 90% рынка криптовалюты - это обман, утверждают эксперты.Также специалисты дали несколько советов тем, кто намерен инвестировать свои деньги в биткоины. Лучше, по мнению исследователей, использовать ту платформу, которой отдают предпочтения люди, знакомые с рынком криптовалют. Если среди знакомых таких нет, можно обратиться к специалистам, ведь вернуть средства после вложения в аферу не получится.