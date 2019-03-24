Алла Пугачева в день рождения Александра Буйнова назвала его братом

На Примадонну отечественной эстрады сразу же набросились хейтеры. Недоброжелателям не понравилась «размытая», не слишком качественная фотография, где запечатлен Буйнов и прильнувшая к нему Пугачева. Некоторые язвительно поинтересовались, у звезды посвежее снимка не нашлось.Большинство подписчиков присоединились к Алле Борисовне, подписавшей фото: «С днем рождения, брат!», и поздравили именинника с 69-летием. Буйнову пожелали счастья и здоровья, а Пугачеву назвали «красоткой».